«الصحة» تحذّر من مكملات غذائية تهدد حياة مستخدميها

المصدر: وجيه السباعي ــ دبي

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام مكملات غذائية ثبت احتواؤها على مواد دوائية تصرف لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال، تهدد حياة مستخدميها، ودواء لعلاج الحموضة بسبب مشكلات في جودة التصنيع، كما حذرت من وسيلة طبية قد تؤدي إلى دخول شظايا بلاستيكية في الأوعية الدموية للمرضى.

وقال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، في تعميم، إن الوزارة تحذر من استخدام المنتج (Bluefusion Capsules) المستخدم مكملاً غذائياً، لاحتوائه على مواد دوائية تصرف بوصفة طبية لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال، والتي قد تتسبب في حدوث انخفاض حاد في ضغط الدم، قد يصل إلى مستويات خطرة، تهدد حياة المصابين بأمراض القلب والسكري، وارتفاع نسبة الدهون في الدم.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج، ومنع تداوله واستيراده.

وأصدرت الوزارة أيضاً تعميماً بسحب تشغيلة واحدة من الوسيلة الطبية (Transseptal Needle: Lot No:8833678)، المستخدم في العمليات الجراحية القلبية، وذلك بناء على تقرير وارد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، يفيد بوجود مشكلة في التصنيع، قد تؤدي إلى دخول شظايا بلاستيكية منفصلة من الإبرة إلى الأوعية الدموية للمريض، ومن ثم قد تسبب انسداداً بها، والموت بسبب السكتة الدماغية.

وحذرت الوزارة في تعميم آخر من تشغيلة دوائية من المستحضر الطبي (Sodium Bicarbonate 325mg Tanlet)، المستخدم مضاداً للحموضة والتخفيف من الحرقة وعسر الهضم، بسبب مشكلة في الجودة تمثلت في وجود نقاط سوداء على أقراص المستحضر.

كما حذرت الوزارة من استخدام الوسيلة الطبية (enFlow Fluid Warming System-Disposable Cartridges)، المستخدمة في تسخين المحاليل الوريدية والدم قبل الحقن، لاحتمالية تلوثها بالألومنيوم بنسبة أعلى من المستويات الآمنة الموصى بها عالمياً.