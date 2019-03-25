"الصحة "تحذر من مكمل غذائي يحتوي على مواد تستخدم لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام مكملات غذائية ثبت احتواؤها على مواد دوائية تصرف لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال، تهدد حياة مستخدميها، وطالبت كافة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم بشأن توعية أفراد المجتمع بشأنها.

وحسب التعميم الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، حذرت الوزارة من استخدام المنتج Bluefusion Capsules المستخدم كمكمل غذائي لاحتوائه على مواد دوائية تصرف بوصفة طبية لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال، والتي قد تتسبب في حدوث انخفاض حاد في ضغط الدم، قد يصل إلى مستويات خطرة، تهدد حياة المصابين بأمراض القلب والسكري، وارتفاع نسبة الدهون في الدم .

وطالبت الوزارة وزارة التغير المناخي والبيئة، جهاز أبوظبي للرقابة على الأغذية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وبلدية دبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج، ومنع تداوله واستيراده .