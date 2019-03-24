صحة دبي: 9 مستشفيات جديدة و12 مركزاً قبل نهاية العام الجاري

كشفت هيئة الصحة في دبي عن إنشاء 9 مستشفيات خاصة جديدة، وتوسعة 6 أخرى، فضلاً عن إنشاء 12 مركزاً جديداً لجراحات اليوم الواحد، قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الامارة لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع الصحي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي الدكتور مروان الملا أن إمارة دبي تشهد نمواً استثمارياً متزايداً في القطاع الصحي، نتيجة الدعم والتحفيز والتسهيلات الحكومية في هذا المجال، من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المهني.

ولفت إلى ارتفاع عدد المنشآت الصحية في دبي من ألفين و903 منشأة صحية عام 2016م إلى 3 آلاف و213 منشأة العام الماضي، بينها (33) مستشفى و(912) صيدلية، و (43) مركزا لجراحة اليوم الواحد، و(45) مختبر ومركز تشخيص، و(5) مراكز اخصاب.

وحسب الملا بلغ اجمالي عدد المهنيين الصحيين المرخصين خلال العام الماضي 38 ألف و318 مهني صحي بينهم 8 آلاف و203 طبيب، والفين و149 طبيب أسنان، و16 ألف و445 تمريض وقبالة ، و 11 الف و307 مهن طبية مساندة، و 214 طب تكميلي.

وتوقع الدكتور الملا ان يصل عدد التراخيص الجديدة للمهنيين الصحيين خلال العام الجاري في دبي الى الفين و341 ترخيص مهني بنمو مقدار (6%).

ولفت المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي الى مبادرة (شريان)، التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخراً، والتي تعد تحولاً مهماً في منظومة القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح بمقدوره الآن إنجاز عمليات ترخيص المنشآت الطبية وترخيص المهنيين العاملين في تلك المنشآت بأفضل الطرق الذكية، وبأبسط الإجراءات وفي أقل من 24 ساعة، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل فاعل في زيادة سرعة ووتيرة الاستثمار في القطاع الصحي، وتسهيل عملية استقطاب أفضل الكفاءات الطبية العالمية للعمل في دبي.

وأشار إلى وجود (28) مستشفى في دبي حاصلة على الاعتماد الدولي و (5) مستشفيات قيد إجراءات الحصول على الاعتماد الدولي، لافتاً الى الرقابة والحرص الذي توليه الهيئة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى في القطاعين العام والخاص وفقاً لأفضل المعايير والبروتوكولات والممارسات الطبية.