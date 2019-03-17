" الصحة " تحذر من بودرة تالك تحتوي على نسب عالية من البكتيريا

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام تشغيلتين من بودرة التالك " Ajmal sacrifice for her powder"، لاحتوائها على نسب عالية من البكتيريا، بما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها.

وبحسب التعميم الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين حسين الأميري، فإن الوزارة تحذر من استخدام تشغيلتين من البودرة Ajmal sacrifice for her powder ، المستخدمة في العناية الشخصية وأغراض التجميل، وذلك بعدما أظهرت نتائج التحاليل احتواء المنتج المذكور على نسبة عالية من البكتيريا، تتجاوز الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأكدت الوزارة أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، طالبت وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلدية دبي، بضرورة اتخاذ ما يلزم لسحب التشغلتين من الأسواق، ومنع تداولهما واستيرادهما، علما بأنهما غير مسجلتين لدى إدارة الدواء بالوزارة .

وحسب التعميم تحمل التشغليتين اسم Ajmal sacrifice for her powder – A7867012 ، تاريخ انتهاء صلاحيتها 8-2021، والتشغلية رقم A7867068، والتي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية 9-2023.