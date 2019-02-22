«الصحة» تطلق مركز أسنان بأحدث المواصفات في خورفكان

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مركز خورفكان التخصصي لطب الأسنان، وفق أحدث المعايير العالمية، بهدف تلبية احتياجات المرضى والمراجعين، في إطار مواكبة التطور العلمي والتقني بخدمات طب الأسنان بنوعيها الوقائية والعلاجية.

ويضم المركز 15 عيادة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة والذكية لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، وتم استقدام جهاز أشعة من أحدث التقنيات لخدمة كل شرائح المرضى من الأطفال والكبار وذوي الهمم، إضافة إلى تزويد مختبر الأسنان بتجهيزات حديثة لتحقيق سرعة الإنجاز والدقة في العمل، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، خلال إطلاق المركز، أنه يلبي احتياجات الرعاية الصحية وفق أرقى المعايير والممارسات الطبية، لافتاً إلى توفير الكوادر الطبية المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة بأعلى المعايير المعتمدة، التي تتماشى مع استراتيجية الوزارة الهادفة لتعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وبمعايير عالمية.

وأشار إلى أن افتتاح المركز يعد من المشروعات المهمة والحيوية في المنطقة، ويمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، وسيسهم في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة في مجال طب الأسنان، ما يسهل تقريب المواعيد وتقليل لائحة الانتظار، موضحاً أن المبنى مصمم ليكون صديقاً لذوي الهمم عبر تخصيص عيادة ذكية متكاملة مخصصة لعلاجهم بوضعيات مريحة تتناسب مع حالاتهم الصحية. ويقدم المركز خدمات طب الأسنان العام والوقائي وصحة الفم وعلاج الجذور وطب أسنان الأطفال، وجراحة وزراعة وتقويم الأسنان وطب الأسنان الترميمي وأشعة الأسنان الثلاثية الأبعاد وخدمات مختبر الأسنان.