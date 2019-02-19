"الصحة" تحذر من منزرعات الثدي واحتمالية ترافقها مع السرطان

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام منزرعات الثدي واحتمالية ترافقها مرض السرطان.

وحسب التعميم الإداري رقم " 2501" الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، فإنه بناء على تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حول منزرعات الثدي واحتمالية ترافقها مع الإصابة بنوع من السرطان يدعى " Anaplastic Large Cell Ymphoma “ BIA-ALCL”"، طالبت الإدارة كافة ممارسي الرعاية الصحية بضرورة إبلاغ مستخدمي الوسيلة الطبية المذكورة بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم .

كما طالبت الإدارة ممارسي الرعاية الصحية أيضاَ بجمع السائل Seroma للتحليل، وذلك لاستبعاد الإصابة بالمرض، كذلك على كافة مستخدمي الوسيلة الطبية المذكورة ضرورة التواصل مع أطبائهم لأخذ الاحتياطات اللازمة .

وأوصت الوزارة كافة ممارسي الرعاية الصحية بأخذ الحيطة والحذر عند استخدام هذه المنزرعات ومتابعة مرضاهم في حال حدوث أي أعراض جانبية .

وخاطبت الوزارة في تعميميها كافة مدراء المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة، ومدراء الصيدليات الحكومية والخاصة، لاتخاذ ما يلزم بشأن محتوى التعميم، كما ناشدت الوزارة المرضى الذين يعانون من أية آثار جانبية نتيجة استخدام هذه المنزرعات، بضرورة التواصل معها عبر قنواتها الرسمية، لتقدم المساعدة اللازمة له.