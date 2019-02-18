برنامج لمنح صفة الضبطية لمفتّشي «صحة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتحت أكاديمية أبوظبي القضائية في مقرها بدائرة القضاء بأبوظبي؛ برنامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي دائرة الصحة بأبوظبي، في إطار المسؤولية المجتمعية للأكاديمية في إعداد كوادر وطنية متخصصة وقادرة على تحقيق رؤية الجهات الحكومية في تنظيم المرافق العامة والخاصة الخاضعة لإشرافها، والتأكد من المشروعية القانونية لجودة السلع والخدمات طبقاً للمعايير المنظمة لها، بما يحقق الضبط التنموي المستدام لكفاءة الخدمات المقدمة، ويحقق الريادة للمرافق الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت الأكاديمية القضائية، أن البرنامج يستند بشكل رئيس إلى القواعد التنظيمية للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، مشيرةً إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في إعداد مفتشين مُلمّين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً للأنظمة والقوانين في إمارة أبوظبي، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على قطاع الخدمات الصحية، وذلك بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أرقى الممارسات العالمية، مع ربط التدريب العملي بواقع ملفات القضايا من النيابة العامة.