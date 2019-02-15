«الصحة» تحذر من 3 مكملات غذائية خطرة على حياة الإنسان

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام ثلاثة مكملات غذائية تحتوي على مادة دوائية تسبب انخفاضاَ حاداً في ضغط الدم، وتشكل خطراً على حياة مرضى القلب والسكري.

وحسب تعاميم رسمية أصدرها وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، أمين حسين الأميري، فإن الأنواع الثلاثة من المكملات الغذائية هي «Nasti for men Capsules» و«Leopard Miracle Honey» و«Festal».

وذكرت الوزارة أن مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابع لها، حلل المنتجين «Festal» و «Nasti for men Capsules»، اللذين يستخدمان مكملين غذائيين، وأظهرت نتائج التحاليل احتواءهما على مواد دوائية غير معلنة قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم ما يشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري، أو ارتفاع نسبة الدهون، خصوصاً الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات. وفي ما يتعلق بالمنتج «Leopard Miracle Honey» تبين للوزارة، بعد دراسة الملف الخاص به، احتواءه على مادة دوائية تصرف فقط بوصفة طبية، تهدد أيضاً حياة مرضى القلب والسكري. وخاطبت الوزارة في تعاميمها وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وبلدية دبي، بشأن اتخاذ اللازم تجاه هذه المنتجات، سواء بمنع تداولها أو استيرادها وسحبها من الأسواق في حال تبين وجودها، خصوصاً أن المنتجات الثلاثة غير مسجلة لدى إدارة الدواء بالوزارة.