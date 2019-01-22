«الصحة» تسحب دواءً «غير مطابق» من الأسواق

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى مديري المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة، بسحب المستحضر الدوائي (JUSPRIN 81mg Tablet)، الذي تُنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، موضحة أنها قررت سحب وتعليق تسجيل المنتج بعد أن أظهرت نتائج الثباتية بأن المنتج غير مطابق.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، إن إصدار تعميم السحب جاء بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وعلى القرار الوزاري (366) لسنة 2010 بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية.

وأضاف أنه بناءً على ما ورد في تقارير دراسات الثباتية، تقرّر سحب جميع التشغيلات للمستحضر (JUSPRIN 81mg Tablet)، المستخدم لعلاج الألم والحمى والالتهابات بشكل عام، وتناوله يقلل من احتمالية الإصابة بجلطة قلبية عن طريق منع تخثر الدم.

وأوضح الأميري أن التعميم يتضمن الطلب من المورّد سحب جميع التشغيلات للمنتج من القطاعين العام والخاص، وطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج أعلاه، إن وجد لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتج وإعادته إلى المورّد.

وقال إن الوزارة تراقب المصانع الدوائية المحلية، وفي حال إصدارها أي تحذير يتعلق بالأدوية تقوم على الفور بإصدار تعميم لكل الجهات الصحية والمعنية، بضرورة سحب تلك المنتجات وإتلافها.

وناشد الأميري أفراد المجتمع عدم تداول أو استخدام المنتج، والتخلص من هذا الصنف الدوائي في حال وجوده، وضرورة مراجعة الطبيب لتوفير بدائل دوائية وعلاجية.