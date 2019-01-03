«الصحة» تحذر من وسيلة لتجميل الثدي وأدوية تسبب الموت

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام مجموعة دوائية للمضاد الحيوي المعروف باسم «FLioroquinolone» بسبب مخاطر قد تؤدي إلى الموت، فيما قامت بسحب وتعليق تسويق وسائل طبيبة تستخدم لتكبير وتجميل الثدي، لأسباب فنية، كما حذرت أيضاً من استخدام شرائح اختبار لمستوى الوارفارين في الدم.

وتفصيلاً، أصدرت الوزارة تعميماً للتحذير من استخدام المجموعة الدوائية للمضاد الحيوي «FLioroquinolone»، بناء على تحذير أصدرته إدارة الغذاء والدواء الأميركية، التي قد تسبب حدوث إصابات نادرة وخطرة، مثل تمزق الشريان الرئيس أو الأوعية الدموية، ومن ثم قد تسبب نزيفاً خطراً يؤدي إلى الوفاة.

وأكدت في تعميمها أن الأعراض السابقة تحدث فقط مع مجموعة أدوية «FLioroquinolone» التي تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن وتشمل «levofloxacin-ciprofloxacin- moxifloxacin-ofloxacin- gemifloxcin».

وأوصت الوزارة في تعميمها ممارسي الرعاية الصحية بعدم وصف المضادات الحيوية للمنتج المذكور، للمرضى الذين يعانون أمراضاً في الأوعية الدموية كتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، وبعض الحالات الوراثية مثل متلازمة مارفان ومتلازمة

(Ehlers-Danlos).

وشددت في تعميمها على ضرورة تقديم المشورة لجميع المرضى لطلب العلاج الفوري لأي أعراض مرتبطة بتمدد الأوعية الدموية الأبهرية.

وطالبت الوزارة المرضى مستخدمي أدوية «FLioroquinolone» بضرورة طلب العناية الطبية فوراً، عند الإحساس بألم مفاجئ وشديد وثابت في المعدة أو الصدر أو الظهر، وإعلام أطبائهم قبل الشروع في العلاج بالمضادات الحيوية إذا كانوا يعانون أمراضاً في الأوعية الدموية، وعدم التوقف عن أخذ المضاد الحيوي دون مراجعة أخصائي الرعاية الصحية.

وذكرت الوزارة في تعميم آخر أنها قامت بسحب وتعليق تسويق وسائل طبية تنتجها الشركة المصنعة (AllERGANK)، المستخدمة لأغراض تكبير وتجميل الثدي لأسباب فنية.

وقالت إن الوكالة الأوروبية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بالتعاون مع الشركة المصنعة، قامت بسحب وتعليق تسويق تلك الوسائل الطبية في أوروبا، إذ أكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنه لا يوجد دليل حالياً على وجود خطر متزايد على المرضى الذين استخدموا هذه الوسائل، وليس هناك حاجة لإزالتها أو أي متابعة سريرية إضافية.

وحذرت الوزارة في تعميم ثالث من استخدام شرائح اختبار لمستوى الوارفارين في الدم، تحمل اسم (Coagucchek XS PT Test Strips) من إنتاج شركة (Roche Diabetes)، بناء على توصية من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.