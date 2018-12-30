«الصحة» توفر أدوية أمراض المناعة للمعوزين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة «جونسون آند جونسون»، لتوفير الدواء للمرضى الذين يعانون بعض أمراض المناعة أو أمراض الدم أو الأورام الصلبة من ذوي القدرة المالية المحدودة، بالتزامن مع اختتام «عام زايد»، حيث يستفيد من المبادرة ما يصل إلى 712 مريضاً.

وأشارت مدير إدارة الدواء، الدكتورة رقية البستكي، إلى أن المبادرة تحمل اسم «يداً بيد»، وتأتي ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها الوزارة في «عام زايد»، تخليداً لإرثه الإنساني، حيث يستفيد منها المرضى الذين لا يشملهم تأمين يغطي الكلفة الكلية للعلاج، بهدف تحسين التزامهم بخطة علاجهم الموصوف لهم من الطبيب المختص، ودعم المؤهلين غير المؤمن عليهم وغير المشمولين بالتأمين الصحي، والمرضى المتعثرين مالياً، الذين يفتقرون إلى تغطية الوصفات الطبية للحصول على علاجهم. كما تشمل المبادرة المرضى، الذين لديهم تغطية تأمينية جزئية، أو من دون تغطية تأمينية.