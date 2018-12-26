«الصحة» تحذّر من دواء لعلاج الإيدز أثناء الحمل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام دواء Darunavir-cobicistat Rezoista&Prezcobix لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، أثناء الحمل، لاحتمال تسببه في فشل العلاج، وانتقال العدوى إلى الجنين، نتيجة انخفاض فاعليته.

وعممت الوزارة على مديري المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة، بناءً على توصية تلقتها من الشركة المصنعة للدواء، وطالبت بصرف أدوية بديلة للنساء الحوامل، مثل darunavir ritonavir.

كما أصدرت الوزارة تعميماً طالبت فيه المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة، بسحب تشغيلة من المستحضر الدوائي «Riazole 125mg-5mg oral Suspension»، بسبب عدم تجانس المستحضر، وتحمل التشغيلة رقم 17DN88.

وجاء تعميم الوزارة على خلفية تلقيها معلومات من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، يفيد بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية سحبت تشغيلة من المنتج، تحتوي على المادة الفعالة فيه التي تحمل اسم Metronidazole نتيجة خلل في تصنيعها.

وذكرت الوزارة أنه على الرغم من تأكيد الشركة المصنعة عدم دخول التشغيلة إلى الدولة، إلا أنها ارتأت الإبلاغ عنها، حرصاً على سلامة المرضى.