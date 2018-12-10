أبوظبي تطلق بوابتها الإلكترونية للسياحة العلاجية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أطلقت دائرة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أمس، البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية في أبوظبي، التي توفر منصة رقمية تتيح للراغبين في زيارة الإمارة والاستفادة من خدماتها الصحية إمكانية الاستفادة من باقة من الخدمات والمنتجات المتكاملة التي يحتاجون إليها بدءاً من اللحظة التي يقررون فيها زيارة الإمارة وحتى تعافيهم ومغادرتهم لها.

وتضم البوابة قائمة بالمنشآت الصحية المدرجة ضمن شبكة السياحة العلاجية التي يبلغ عددها 40 مزوداً للرعاية الصحية، والمستوفين للشروط وفق برنامج «جودة» التابع لدائرة الصحة أبوظبي، إضافة إلى أكثر من 287 باقة علاجية لأكثر من 173 طبيباً في الإمارة، كما تمنح البوابة لمستخدميها أيضاً إمكانية الحصول على باقات التأمين المخصصة للسياحة العلاجية التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، إلى جانب توفيرها باقة واسعة من الخدمات التي يحتاجها السائح العلاجي بدءاً من التواصل المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية وإصدار التأشيرات وحجز المواعيد والفنادق والمواصلات وأي نشاطات ترفيهية أخرى.

وتم تطوير نظام تأشيرات السياحة العلاجية، بحيث تمنح الصلاحية لإصدار التأشيرات السياحية للمنشآت الصحية المشاركة ضمن شبكة السياحة العلاجية، كما تم توفير تقديم خدمة الممرض على متن الطائرة، التابعة لشركة الاتحاد للطيران.

وقال رئيس دائرة الصحة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، إن القطاع الصحي يقف على أعتاب مرحلة جديدة من مسيرته نحو العالمية، وذلك مع إطلاق بوابة السياحة العلاجية، الذي يأتي كجزء من خطة الدائرة طويلة الأمد لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة للسياحة العلاجية على خريطة التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن دائرة الصحة حرصت على الاستعانة بنتائج ومؤشرات برنامج «جودة» في تحديد أهلية المنشآت للانضمام إلى شبكة السياحة العلاجية، في خطوة أسهمت في ضمان ضم الشبكة للمنشآت الصحية القادرة على تقديم خدمات تخصصية عالية الجودة تتفرد بها إمارة أبوظبي عن غيرها كالعمليات الصعبة للقلب والشرايين وزراعة الأعضاء، ومشكلات الإنجاب، وعمليات المفاصل، وإجراء الفحوص العامة والتشخيص والعمليات الجراحية التجميلية والاختيارية.

من جهته، قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة، محمد خليفة المبارك: «يأتي إطلاق البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية في أبوظبي استكمالاً لجهودنا في الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة أولى ومفضلة للسياحة العلاجية عالمياً، وذلك مع ما نشهده من نمو ملحوظ في أعداد المسافرين عالمياً من أجل الصحة والاستشفاء، والتي أصبحت من أهم الأنماط السياحية للعوائد الاقتصادية التي يحققها قطاع صناعة السياحة، كما أنها قابلة للنمو والتطوير».

فيما أشار المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، إلى تطوير نظام تأشيرات السياحة العلاجية التي تعتمد على آلية محددة تم وضعها بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، بحيث تمنح الصلاحية لإصدار التأشيرات السياحية للمنشآت الصحية المشاركة ضمن شبكة السياحة العلاجية.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس، أن «طيران الاتحاد» ستقوم بتقديم خدمة الممرض على متن الطائرة، المخصصة للركاب الذين تستلزم حالاتهم الحصول على المساعدة الطبية خلال أسفارهم.

• 40 مزوداً للرعاية الصحية مدرجون ضمن شبكة السياحة العلاجية.