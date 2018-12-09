55 عاماً متوسط سن الإصابة بالنوبات القلبية في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقشت هيئة الصحة في دبي وجمعية القلب الإماراتية والاتحاد الدولي للقلب، أهمية إجراء فحوص طبية منتظمة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد خبراء عالميون متخصصون شاركوا في المؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية 2018 الذي عُقد أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، أهمية التوعية بطرق الوقاية من أمراض القلب المتزايدة والتعرف إلى سبل الحد منها. وقال استشاري أمراض القلب والرئيس التنفيذي لمستشفى راشد، الدكتور فهد بالصليب، إن منطقة الشرق الأوسط تختلف عن المناطق الأخرى في ما يتعلق بأمراض القلب، إذ يُقدر سن الإصابة به في منطقتنا بـ50-55 عاماً مقابل 65 عاماً في الدول الغربية، «ما يستدعي ضرورة تعديل نمط الحياة بشكل عاجل».

وأوضح بالصليب أنه يُمكن منع عدد كبير من النوبات القلبية من خلال ضبط عوامل الخطر التي قد تؤدي إليها.

ولرفع التوعية حول ارتفاع نسبة «الكوليسترول السيئ»، أحد العوامل الخطرة، التي يُمكن تعديلها لمعالجة أمراض القلب، تم إجراء فحوص الكوليسترول لأكثر من 1500 شخص مجاناً الخميس الماضي، عند منطقة النافورة بجانب سوق البحار، ضمن حملة تهدف للتوعية بأهمية الفحص المبكر للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والعلاقة الوثيقة بينها وبين ارتفاع الكوليسترول.

وفي إطار الحملة، أضاءت الجهات المشاركة فيها برج خليفة بفيديو تفاعلي توعوي، بث لثلاث دقائق باللغتين الإنجليزية والعربية.

وقال المدير العام لشركة «أمجن الخليج»، الدكتور محمد ناصر، إن الحملة تُشجع المرضى المعرضين للخطر، خاصة الذين عانوا من النوبة القلبية أو السكتات، على التحدث مع أطبائهم لمساعدتهم على تقليل نسبة الكوليسترول السيئ.

أما استشاري وأستاذ طب القلب ورئيس جمعية الإمارات للقلب، الدكتور عبدالله شهاب، فقال إن الحملة تشجع المرضى المعُرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول، على اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة.

1500

شخص أجريت لهم

فحوص مجانية

للتوعية بالوقاية

من أمراض القلب.