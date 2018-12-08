20 % من المتبرعين بالدم في أبوظبي مواطنون

المصدر: عبير عبدالحليم ـ أبوظبي

قال مركز الإحصاء في أبوظبي، إن 20% من المتبرعين بالدم في أبوظبي العام الماضي مواطنون.

وكشف المركز في تقرير بعنوان «إحصاءات الصحة 2017» أصدره أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن أكثر من 11.1% من الأطباء في أبوظبي مواطنون.

وذكر التقرير أن أمراض القلب والأوعية الدموية مسؤولة عن 30% من وفيات المواطنين في أبوظبي، فيما بلغ معدل الوفاة بالسرطان لدى المواطنين 32.7 حالة لكل 100 ألف شخص.

وتفصيلاً، كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن المواطنين يشكلون 11.1% من الأطباء في الإمارة، موضحاً في تقرير «إحصاءات الصحة 2017»، أن 8.3% من أطباء الأسنان مواطنون، و75.8% من الكوادر الطبية الإماراتية إناث، و96.3% من هيئة التمريض الإماراتيين إناث.

وذكر التقرير أن عدد الأطباء في أبوظبي ارتفع 5.1% العام الماضي مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 9004 أطباء، كما ارتفع الكادر التمريضي 10.6%، وارتفع معدل عدد الأطباء لكل 1000 من السكان 5.7% ليصل إلى 3.3 أطباء لكل 1000 من السكان.

وأضاف أن 30% من وفيات المواطنين في أبوظبي بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، لافتاً إلى انخفاض عدد الوفيات في الإمارة عموماً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016، حيث وصل إلى نحو سبعة أشخاص لكل 100 ألف شخص.

وكشف التقرير أن العام الماضي شهد 497 حالة وفاة نتيجة السرطان وبلغ معدل الوفاة بمرض السرطان لدى المواطنين 32.7 حالة لكل 100 ألف شخص في الإمارة، بينما بلغ معدل الإصابة بالسرطان 17.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، وتنتشر وفيات السرطان لدى الإناث بشكل أكبر من الذكور لتصل إلى 20.7 حالة للإناث لكل 100 ألف، مقابل 15 حالة للذكور لكل 100 ألف.

وأفاد مركز الإحصاء بأن عدد بلاغات الحالات المعدية خلال العام الماضي بلغ 34.7 ألف حالة 46% منها بلاغات انفلونزا و41.5% لمرضى أقل من 15 عاماً، لافتاً إلى أن حالة واحدة من بين خمسة بلاغات تتعلق بالإصابة بالأمراض المعدية كانت لمواطنين بنسبة 24%.

وضمت قائمة الإصابات بالأمراض المعدية بخلاف الانفلونزا مرض الجديري المائي والجرب والتهاب الكبد الفيروسي والتسمم الغذائي وأمراضاً أخرى منقولة جنسياً. وكشف التقرير أن عدد المتبرعين بالدم في أبوظبي العام الماضي، بلغ 54.4 ألف متبرع 20% منهم من المواطنين، وبلغ عدد الوحدات المتبرع بها 47.1 ألف وحدة. وبلغ عدد الاشتراكات في التأمين الصحي للسكان ثلاثة ملايين مشترك، وشكلت الاشتراكات في التأمين الصحي ثقة 20%، كما شكلت الاشتراكات في برنامج الضمان الصحي الأساسي نحو 44%.