تطعيم الإنفلونزا مجاناً بمراكز التسوّق في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تنظم الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، حملة لتطعيم الإنفلونزا في مراكز التسوق في أبوظبي والعين، خلال إجازة اليوم الوطني، تماشياً مع حملة دائرة الصحة في أبوظبي، التي انطلقت تحت شعار «أوقف العدوى».

وتستمر الحملة من اليوم حتى الثالث من ديسمبر، من الثانية ظهراً حتى الـ10 مساءً في كل من بوابة الشرق مول ودلما مول ومشرف مول في أبوظبي، وفي العين مول بمدينة العين، حيث يتم تطعيم زوار المراكز ضد الإنفلونزا مجاناً.

وقال المدير التنفيذي للعمليات، الدكتور عمر الهاشمي، إن «هذه الحملة تأتي في إطار جهودنا الرامية إلى وقاية أفراد المجتمع من الإنفلونزا، ومن الإصابة بالأمراض والمضاعفات الخطرة، والحد من انتشارها، وتسهيل وصولهم إلى التطعيم الذي يعد أفضل الطرق للوقاية من الإنفلونزا».

وأوضح أن تطعيم الإنفلونزا يتوافر مجاناً في المراكز الصحية التابعة لشركة صحة، والتي يمكن مراجعتها دون موعد مسبق، أو بعد أخذ موعد عن طريق مركز خدمة العملاء 80050.