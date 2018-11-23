«شرطة أبوظبي» تسعف آسيويَين جواً وأرضاً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نقلت طائرة الإسعاف الجوي بطيران شرطة أبوظبي، آسيوياً إلى مستشفى الرحبة لتلقي العلاج، كما قدمت طواقم الإسعاف «الأرضي» بمديرية الطوارئ والسلامة العامة، الرعاية اللازمة لشخص آخر من الجنسية نفسها، بعد تعرضهما للإصابة في حادث تصادم وقع، أمس، بين شاحنة وحافلة خفيفة على طريق الشاحنات قبل جسر العجبان باتجاه الفاية.

وأفاد مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، العميد سالم بن براك الظاهري، بأن التحقيقات الأولية عزت أسباب الحادث إلى الدوران الخاطئ، وعدم التزام سائق الشاحنة الثقيلة بخط السير.

ودعاً الظاهري قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بخط السير وتجنب الانحراف، والتقيد بالسرعات المقررة، وعدم الانشغال بغير الطريق.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، وقامت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي بتأمين الموقع، وتخطيط الحادث.