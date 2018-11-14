افتتاح فرع جديد لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في شارع الشيخ زايد

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

افتتح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب فرعه الجديد في شارع الشيخ زايد وبدأ بتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمجتمع.

وفي خطوة طموحة لتوسيع خدماته الطبية الأولية والوقائية خارج مدينة دبي الطبية، تم افتتاح مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي للترحيب بمراجعيه في أحدث فرع في شارع الشيخ زايد.

وقد تم تجهيز المركز التخصصي والعصري الجديد بالمختبرات والخدمات التشخيصية والطبية، إلى جانب صيدلية داخلية توفر مجموعة واسعة من المعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية تحت سقف واحد.

مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي، وهو جزء من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي الطبية، يوظف أحدث التقنيات لتشخيص المرضى عبر مجموعة من الكفاءات الطبية المتخصصة ذوي الخبرة العالية محليا و دوليا ومن حملة البورد الامريكي والكندي وشهادات الزمالة الاوروبية وهم من خريجي اشهر الجامعات وكليات الطب وهم كذلك اعضاء معتمدين في اشهر الجامعات والمنظمات الطبية العالمية.

ويفتخر المركز الجديد بتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية على أيدي أمهر الأطباء المتخصصين , في حين سيتم تزويد المرضى وذويهم وأصدقائهم بخدمة عملاء ذات مستوى عالمي لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الطبية.

مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي هو المشروع الرابع في دبي، وهو جزء من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ومقرها في المملكة العربية السعودية، وهي شركة لديها 20 منشأة طبية في الرياض وجدة والقصيم والجبيل والخبر والبحرين ودبي.

ويضم المركز مجموعة شاملة من احدث المعدات الطبية التي تستخدم احدث انواع التكنولوجيا الطبية كي يتمكن أطبائنا من تشخيص وعلاج المرضى بدقة وكفاءة.



قائمة بالتخصصات الطبية واقسام المركز المختلفة:

طب الأطفال، طب الأسرة، الأذن والأنف والحنجرة، طب النساء والتوليد، الجراحة العامة، الطب الباطني، طب الاسنان، طب الجلد، طب الأعصاب، طب العظام، امراض القلب، طب الغدد الصم، طب الجهاز الهضمي، التغذية، طب العيون، قسم الروماتيزم، قسم الاشعة، وحدة المناظير، المختبر و الصيدلية.