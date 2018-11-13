مراكز متخصصة في دبي لغسيل الكلى للمواطنين والمقيمين

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي، عن خطة لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في الإمارة، تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين، وتقضي على طوابير الانتظار، وفق المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، في الهيئة، الدكتور يونس كاظم، الذي أكد أن المرحلة الأولى ستشمل إنشاء مركزين؛ الأول في البرشاء والثاني في الطوار.

وقال كاظم لـ«الإمارات اليوم» إن المركز الواحد سيعمل بطاقة استيعابية تقدر بـ120 جلسة غسيل كلى يومياً، الأمر الذي سيتيح المجال أمام حصول المرضى المقيمين على الخدمة، بعد أن كانت حصراً على المواطنين في مستشفيات الهيئة.

وذكر أن عملية غسيل الكلى في مستشفيات الهيئة كانت تعاني ضغطاً شديداً من قبل المرضى، الأمر الذي جعل الهيئة تجعل الخدمة حصراً على المواطنين، فيما يتجه المقيمون إلى القطاع الخاص، الأمر الذي سينتهي بمجرد تشغيل تلك المراكز، التي من المقرر أن يزداد عددها حسب الحاجة على مراحل مختلفة.

ولفت كاظم إلى أن المراكز الجديدة ستقدم خدماتها للمرضى المستقرة حالتهم الصحية، بشكل يومي، فيما تقتصر خدمات مستشفى دبي على الحالات الحرجة والطارئة.

وأضاف أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل المركزين الجديدين قبل نهاية العام الجاري، حيث يجري العمل على تجهيزهما حالياً بأحدث المعدات والأجهزة المستخدمة عالمياً، في غسيل الكلى، ومن المقرر أن تخضع المراكز الجديدة للعيادات التخصصية.

وحسب كاظم فإن الهيئة وفق خطتها ستعمل على التوسع في إنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى، لتخدم كل المرضى في مستشفيات الهيئة، إضافة إلى استيعاب مرضى القطاع الخاص أيضاً، مؤكداً أن عملية التوسّع مستمرة.

وذكر أن الهيئة شكلت أخيراً فريقاً طبياً متخصصاً لحصر مرضى الكلى في إمارة دبي، وتحديد نسبتهم مقارنة ببقية الإمارات، ويتولى الفريق أيضاً مهمة دراسة الحالات، وتوزيعها على المراكز.

وأكد كاظم أن الهيئة مقبلة على مرحلة كبيرة من التطوير والتحديث، على الخدمات والتجهيزات الطبية، بهدف توفير أفضل طرق العلاج للمواطنين والمقيمين في دبي، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.

• المركز الواحد يخدم 120 مريضاً يومياً والتوسّع حسب الحاجة.