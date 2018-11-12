«الإمارات للأورام» يوصي باستخدام الذكاء الاصطناعي في العلاج الجيني

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أوصى مؤتمر الإمارات السابع للأورام، الذي نظمه «مستشفى توام»، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، واختتم أعماله أمس، بضرورة الاهتمام بما قبل التشخيص عن طريق الوقاية والاكتشاف المبكر للورم للحصول على أفضل النتائج العلاجية، والاهتمام بالمرضى المتعافين ومتابعة حالاتهم الطبية والنفسية والاجتماعية، والتركيز على المستجدات في دراسات علم الأورام، إضافة إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي ودوره في علاج الأورام من الناحية (الجينية - الهرمونية - المناعية).

وناقش مجموعة من الخبراء العالميين في جميع التخصصات الرئيسة والفرعية للأورام، خلال المؤتمر، أفضل الممارسات وأحدث التطورات في أبحاث السرطان والتشخيص والعلاج، ودور العلاج الكيميائي المساعد في علاج سرطان الثدي، والتقنيات الكلاسيكية والجديدة لتحديد موقع الورم قبل العملية، وطرق منع الأزمات في المرضى المصابين بالسرطان، وأحدث طرق علاج سرطان البلعوم، بالإضافة إلى دور العلاج المناعي في سرطان المريء وسرطان المعدة.

وشارك في المؤتمر 1600 متخصص وباحث في علم الأورام من 28 دولة حول العالم، كما تم تنظيم أكثر من 15 جلسة علمية ضمت نحو 70 باحثاً وعالماً قدموا 40 بحثاً علمياً مسجلاً في المؤتمر، بالإضافة إلى ثلاث ورش عمل.

كما شمل المؤتمر ورشة خاصة للأطباء والمعالجين الإشعاعيين والباحثين، إضافة إلى جلسات حول علاج الأورام لدى الكبار والأطفال، وجلسة خاصة للمرضى المتعافين والناجين، لمشاركة تجاربهم ورحلتهم العلاجية.