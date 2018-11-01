تشخيص أورام المخ بالذكاء الاصطناعي في الدولة قريباً

المصدر: وجيه السباعي ـــ دبي

كشف المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات، عن نظام مبتكر لتشخيص أورام المخ والنسيج العصبي، باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيطبق في الدولة قريباً عقب نجاحه تجريبياً.

وأكد رئيس شعبة الإمارات للأشعة، الدكتور عبدالله الرميثي، أنه خلال جلسات الملتقى تم الكشف عن العديد من التقنيات الحديثة في قطاع طب الأشعة، منها جهاز الرنين المغناطيسي الجديد الذي يستخدم كمية أقل من غاز الهيلون، ويتميز بخفته وكلفته القليلة، وذلك عبر تقليل استخدام غاز الهيلون بنسبة 95% لتشغيل الجهاز.

وأضاف أن ثمة تقنية جديدة، طور الدراسة، تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض التليف الرئوي وأمراض أنسجة الرئة، وهي أمراض صعبة التشخيص، وهناك دراسة عالمية حولها، ومستشفيات حكومية في الدولة مشاركة في تلك الدراسة، وبمجرد الانتهاء من الدراسة وإثبات فعالية التقنية سيتم توظيفها في المستشفيات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص التليف الرئوي.

وأكد الرميثي أن عدد المواطنين في قطاع الأشعة، المسجلين في الشعبة، وصل إلى 42 طبيباً من 1000 طبيب أشعة، بزيادة نحو 20 ضعفاً عن عام 2003، وأغلبهم يعمل في المستشفيات الحكومية، وتعمل الشعبة على تشجيع الأطباء على الالتحاق بتخصص الأشعة، في ظل تطور التكنولوجيا وإدراج فحوص وأجهزة جديدة في قطاع الأشعة، وهناك توجه للتخصص الدقيق في طب الأشعة، عبر التخصص في أشعة المخ والأعصاب والجهاز التنفسي، لرفع مستوى التشخيص والدقة في التقارير الصادرة من الأطباء.

وقال إن نسبة الإشعاع في الأجهزة الحديثة أقل مقارنة بالأجهزة القديمة، لافتاً إلى أنه «بالمستشفيات الحكومية في أبوظبي أدخلنا نظاماً جديداً من خلال ربط إلكتروني، بحيث يقدر طبيب الأشعة مدى احتياج المريض إلى الأشعة، وإن كان في الإمكان إجراء فحوص أخرى لتقليل نسبة الإشعاع الذي يتعرض له عبر (ألتراساوند)».

من جهته، قال مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، إن الهيئة نجحت في توظيف أحدث التقنيات الطبية المتصلة بالذكاء الاصطناعي، في أحد مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابعة لها، وحققت هذه التقنية دقة بالغة في فحص الأشعة، وصلت إلى 95% من دون تدخل بشري، الأمر الذي وفر الكثير من وقت وجهد الأطباء والفنيين، وحفز الهيئة على بدء تعميم هذه الخطوة في جميع مراكز فحص اللياقة، ومن ثم إدخالها في المستشفيات خلال المرحلة المقبلة.

وسيلة دقيقة للعلاج

قال الرئيس التنفيذي للمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات، الدكتور عبدالسلام المدني، إن التقدم الهائل الذي شهدته التكنولوجيا الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، أسهم في إحداث تغييرات كبيرة في مجال علم الأشعة، بما يعود بالنفع على علماء الأشعة وقطاع التصوير التشخيصي في الإمارات والعالم.

وأوضح أنه لم يعد التصوير التشخيصي مقتصراً على التشخيص فحسب، بل أصبح يستخدم كوسيلة دقيقة للعلاج، واتخاذ القرارات السريرية، وتبني منهج قائم على الأدلة في معالجة مختلف أنواع الأمراض.