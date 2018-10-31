«الصحة» تسعى إلى توطين التخصصات الطبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض التوظيف التخصصي بدبي، الذي يقام على هامش مؤتمر صحة المرضى، لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة للعمل لديها في التخصصات الطبية والفنية والإدارية، مع توفير الامتيازات من حيث الفرص الوظيفية وبيئة العمل الجاذبة، والبرامج التدريبية المتعددة، للملتحقين للعمل بالوزارة.

وتهدف مشاركة الوزارة في معرض التوظيف التخصصي، إلى الترويج لمهنة التمريض في إطار المبادرة الوطنية «تعزيز جاذبية مهنة التمريض»، سعياً منها لتوطين هذه المهنة من خلال استقطاب الباحثين عن العمل من المواطنين، للالتحاق بمهنة التمريض والقبالة للإسهام الفاعل في تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة في القطاع الصحي، من خلال توفير عدد من المنح الدراسية.