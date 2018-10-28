المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ناصر بن ثاني الهاملي، والمدير العام لهيئة الصحة في دبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حميد القطامي، توقيع اتفاقية التعاون بين الكليات و«إسعاف دبي»، بهدف طرح دبلوم في مجال الخدمات الطبية الطارئة، بما يدعم توطين مهنة «فني الطب الطارئ».

وطبقاً للاتفاقية، تسعى كليات التقنية العليا، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الطب الطارئ، إلى تشجيع الطلبة المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، للانخراط في مجال الطب الطارئ، من خلال طرح برنامج الدبلوم في مجال الخدمات الطبية الطارئة، لتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً للعمل كفنيي طب طارئ، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لطرفي الاتفاقية، ويدعم الرؤية الوطنية الاستراتيجية المتعلقة بتوطين الوظائف في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الصحي أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن إعداد الكفاءات الفنية والمهنية من الجوانب التي تركز عليها استراتيجية كليات التقنية العليا «الجيل الثاني»، بما يتماشى مع متطلبات الهرم الوظيفي لمؤسسات العمل والصناعة، حيث يمثل الفنيون والتقنيون، ممن يحملون شهادات الدبلوم والدبلوم العالي، القاعدة العريضة في هذا الهرم والشريحة المحركة للاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيوفر للطلبة الملتحقين مميزات كثيرة، خصوصاً التوظيف عقب التخرج.

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، أن تخصص الخدمات الطبية الطارئة من التخصصات المهمة والنادرة، التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، ورؤية المؤسسة الرامية إلى تقديم خدمات إسعاف عالية الجودة، وتعزيز التوطين في مهنة الإسعاف، ما يؤكد الدور المهم الذي تؤديه كليات التقنية العليا في رفد المجتمع بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الطب الطارئ والإسعاف.

ولفت الى أن المؤسسة تهدف إلى استقطاب المزيد من الطلبة المواطنين إلى مهنة الإسعاف، ودراسة الطب الطارئ، وتمكينهم من التمتع بأفضل المهارات والإمكانات العلمية والمهنية في هذا المجال.

وتنصّ الاتفاقية على تدريس ومنح درجة الدبلوم في الخدمات الطبية الطارئة لطلبة الثانوية العامة، الذين سيلتحقون بالبرنامج، وفق القوانين المعمول بها في كليات التقنية وينجزون ساعات البرنامج المعتمدة، ومدة البرنامج سنتان دراسيتان تشملان دراسة أكاديمية وتدريباً عملياً متخصصاً، وذلك ضمن برنامج رعاية يشمل امتيازات ومكافآت مجزية، ويؤدي إلى توظيف الطلبة عند التخرج في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مع إمكانية إكمال الدراسة حسب عقد الرعاية في برنامج البكالوريوس، وفقاً لرغبة الطالب وموافقة المؤسسة. وستتولى كليات التقنية العليا، بموجب الاتفاقية، إعداد وتطوير المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية، وتوفير الدعم الفني والتقني والإداري للطلبة، بما يتوافق مع المعايير العالمية الرفيعة، ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي والمهني في الدولة، وتوفير القاعات الدراسية الحديثة المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلبة أثناء الدراسة والتدريب العملي.

- «الخدمات الطبية

الطارئة» من التخصصات

النادرة.. وتتماشى مع

متطلبات سوق العمل.