شرطة دبي تنتشل 3 أطنان مخلفات بحرية من ميناء الحمرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح المتطوعون في مبادرة «لتكن بيئتنا البحرية نظيفة»، التي ينظمها قسم الإنقاذ البحري بشرطة دبي، في انتشال ثلاثة أطنان من المخلفات البحرية في المنطقة الواقعة بميناء الحمرية في دبي.

وقال مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، العقيد سعيد المدحاني، إن القسم نجح في انتشال 19 طناً من المخلفات البحرية منذ انطلاق المبادرة، معرباً عن سعادته بانضمام المبادرة إلى أجندة المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وتمكن المتطوعون من التسجيل والمشاركة عبر بوابة «يوم لدبي».

وأكد رئيس القسم، المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، أن المبادرة شارك فيها 405 أشخاص من الغواصين المحترفين والهواة، إلى جانب نساء وأفراد وعمال.