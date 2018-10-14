30 % من مرضى السرطان بالدولة يستفيدون من علاج بيولوجي جديد

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشف أطباء مشاركون في مؤتمر «الإمارات لأمراض السرطان» عن استخدام علاج جديد مبتكر يعالج خمسة أنواع من أمراض السرطان، يسمى بالعلاج البيولوجي، أو المناعي، إضافة إلى حقن ذكية جديدة، تختصر جرعة العلاج من أربع ساعات إلى 10 دقائق فقط، وأكدوا أن نحو 30% من مرضى السرطان بالدولة يتلقون هذا النوع من العلاج حالياً، 18% منهم حققوا معدلات استجابة مرتفعة، تقارب الشفاء من المرض.

كما أكدوا أنه تم تسجيل أربعة أدوية جديدة بالدولة، تدخل ضمن العلاج البيولوجي للسرطان.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة ومؤسِّسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، الدكتورة مريم مطر، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أن العام الجاري يعدّ حقبة جديدة في علاج أمراض السرطان في الإمارات والعالم، ستجعل التعامل مع المرض من قبل المرضى والأطباء كحال التعامل مع بقية الأمراض مثل السكري والضغط، حيث سينتقل المريض من مرحلة محاربة المرض بالعلاج الكيميائي، الذي يؤثر في خلايا الجسم، إلى التعايش معه حتى القضاء عليه نهائياً.

وذكرت أن الحقن الذكية الجديدة ستمكّن المريض من التجاوب مع العلاج خلال 10 دقائق، بحد أقصى، وهي تُعطى تحت الجلد، بدلاً من الأدوية الكيميائية التي كانت تُعطى عن طريق الوريد وتستمر نحو أربع ساعات، وتُعطى للمريض مرة واحدة كل أربعة أسابيع.

ولفتت إلى أن العلاج الجديد سيعمل على تقليل المضاعفات السلبية، التي كانت تنتج عن العلاج الكيميائي بنسبة تقدر بنحو 30% على الأقل، مؤكدة أنه لن يُغني تماماً عن العلاج الكيميائي في بعض أنواع السرطان، وإنما سيكون مساعداً على الشفاء إلى حد كبير، ولفتت إلى أن العلاج الجديد حقق معدلات استجابة عالية.

وأشارت إلى أن التحدي الذي يواجه بعض مرضى السرطان تجاه العلاج الجديد، سعره المرتفع، وعدم قبول شركات التأمين الصحي تغطيته نتيجة لذلك، إلا أن معظم مرضى السرطان في الدولة يعالجون مجاناً.

وذكرت أن دولة الإمارات تحولت من دولة كانت تنتظر نتائج الأبحاث العلمية لتطبقها، إلى دولة شريكة في إعدادها وتنفيذها، خصوصاً الأبحاث السريرية، وأصبحت من أولى الدول في العالم التي تدخل وتستخدم أحدث الأدوية لمرضاها، أسوة بالدول المتقدمة.

نسب شفاء مرتفعة

أوضح استشاري الأورام السرطانية في مستشفى توام، الدكتور حميد الشامسي، أن العلاج المبتكر يعالج بشكل رئيس سرطانات «الرئة والثدي والكبد والكلية والمخ»، ويحقق نسب شفاء مرتفعة، للحالات التي تستجيب للعلاج، كما أن الدولة تدعم دائماً الأدوية الجديدة مهما كانت مرتفعة الثمن، طالما يحقق نسب شفاء عالية، ومن ثم أصبح في إمكان المواطنين والمقيمين، على حد سواء، الحصول على الأدوية التي كانت حلماً للمرضى.

- حقن ذكية جديدة

تختصر جرعة العلاج

من أربع ساعات إلى

10 دقائق.