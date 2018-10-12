تعرف إلى.. 33 مركزاً صحياً في أبوظبي توفر تطعيم الإنفلونزا مجاناً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، "الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة"، عن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية مجاناً لجميع سكان أبوظبي، في 33 مركزاً صحياً على مستوى إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أنه يجب على الجميع ابتداءً من عمر 6 أشهر الحصول على جرعة واحدة من التطعيم سنوياً، باستثناء الأطفال دون 9 أعوام ممن لم يسبق لهم أخذ التطعيم من قبل، يحتاجون لأخذ جرعتين على أن تكون المدة الفاصلة بين الجرعتين 4 أسابيع أو أكثر.

وتفصيلاً أكدت الدائرة، أن أخذ لقاح الإنفلونزا مرة واحدة سنوياً يقلل احتمالية الإصابة بالمرض ونقل العدوى للآخرين، خاصة وأن لقاح الانفلونزا يتم تحديثه سنوياً ليقي ضد الفيروسات الشائعة المسببة للمرض في العام الجاري، وحددت الدائرة 5 إجراءات يجب اتباعها للوقاية من مرض الإنفلونزا تضمنت أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية للحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض، وتغطية الفم والأنف عند العطس والسعال، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار على الحد من احتمالات الإصابة، وتنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات التي قد تكون ملوثة بالجراثيم، بالإضافة إلى الحد من الاختلاط بالناس عند الإصابة بالمرض لتجنب نقل العدوى إليهم.