«الصحة» تسحب تشغيلات مضاد حيوي مخالف للمواصفات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أربعة تعاميم لسحب تشغيلات من مضاد حيوي، وتعليق تسجيل ثلاثة مستحضرات طبية، أحدها لعلاج ضغط الدم وآخر لارتفاع الكوليسترول لفشلهما في مشروع التكافؤ الحيوي، بناءً على ما ورد من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والثالث مضاد حيوي مادته الفعالة غير مطابقة للمواصفات، إلى أن يتم الانتهاء من التحقق من جودة المستحضرات.

وأفاد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، بأن «الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ سحب الأدوية فوراً، والتأكد من خلال الجهات الصحية ومستودعات الأدوية والوكلاء المعتمدين للأدوية، وطلبت من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدامها، وإبلاغ المرضى بهذا الخصوص لتجنب استخدامها، ووصف أدوية بديلة لتعويض أي نقص».

وأوضح أنه «تم سحب وتعليق تسجيل المضاد حيوي (Amoclan Suspension)، بناءً على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص سحب أربع تشغيلات من المنتج، بعد تحليل للمنتج من قبل مختبر مراقبة الجودة المركزي، التابع للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة في سلطنة عُمان، وأظهر عدم مطابقة مواصفات المادة الفعالة (Amoxycillin)، وفشل تشغيلتين أخريين للمنتج نفسه، بعد تحليل أجري في المختبر المرجعي، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في مطلع السنة».

كما تم سحب جميع التشغيلات وتعليق التسجيل للمستحضر الدوائي (tabletsF.C T mg40 10, 20, LIPOMAX) لعلاج ارتفاع الكوليسترول، بناءً على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص سحب جميع التشغيلات، وتعليق التسجيل للمنتج بجميع تركيزاته، والمنتج مسجل في إدارة الدواء في وزارة الصحة.

وأشار الأميري إلى سحب جميع التشغيلات وتعليق التسجيل للمستحضر الدوائي (Angiotec 5, 10, 20mg Tablets) لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بناءً على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص سحب جميع التشغيلات، وإلغاء التسجيل للمنتج بجميع تركيزاته، والمستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم الذي يحتوي على المادة الفعالة (Enalapril Maleate)، وذلك بناءً على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بخصوص سحب وتعليق تسجيل المستحضر لفشله في مشروع التكافؤ الحيوي، والمنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة.

وأضاف أنه «تم سحب ثلاث تشغيلات من المضاد حيوي (Daroxime 500mg Tablets) بناءً على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بخصوص سحب ثلاث تشغيلات من المنتج، إذ يحتوي على المادة الفعالة (CEFUROXIME AXETIL 500MG TABLET)، وذلك بناءً على تعميم المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة بسلطنة عُمان، وذلك نتيجة لقيام مختبر مراقبة الجودة المركزي بسحب عينات للتحليل، حيث تبين وجود أقراص متكسرة داخل العبوة وتم رفضها من المختبر».

ولفت إلى أن «المنتج مسجل في إدارة الدواء في الوزارة، ومع أن الشركة المصنعة أبلغت الوزارة بعدم دخول التشغيلات المتأثرة للدولة، إلا أن الوزارة ارتأت توعية المجتمع بضرورة الحذر، خصوصاً أن بعض المسافرين قد يصرفون وصفتهم الطبية في بلد آخر».

التواصل مع «الصحة»

دعا الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، أفراد المجتمع إلى التواصل مع الوزارة والجهات الصحية المحلية في حال حدوث أي أعراض جانبية للدواء، من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR المتوافرة على الموقع الإلكتروني للوزارة:

أو الاتصال على هاتف: (2301448-04)، أو فاكس (2301947-04)، أو البريد الإلكتروني pv@moh.gov.ae، أو الهاتف المجاني (80011111).