«إسعاف دبي» تقلّص زمن الاستجابة للحالات الطارئة في المطار إلى 4 دقائق

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأنها تسعف نحو 2200 مريض مسافر عبر مطارات دبي شهرياً، ونجحت في تقليص زمن الاستجابة لهذه الحالات ليصل إلى أربع دقائق بحدّ أقصى، وفق المدير العام للمؤسسة خليفة حسن بن دراي، الذي كشف عن تطوير الخدمات الإسعافية داخل المطارات، من خلال ست خدمات متطوّرة.

وأوضح بن دراي لـ«الإمارات اليوم» أن المؤسسة أدخلت أخيراً خدمة المستجيب المتطور، الذي مكّن المسعفين من الوصول إلى المرضى بزمن قياسي، باستخدام دراجة كهربائية متطورة قابلة للشحن، بالإضافة إلى خدمات أخرى تتمثل في خدمة الـ«سجواي»، وهي عبارة عن ناقل كهربائي ثاني العجلات، بالشراكة مع مؤسسة مطارات دبي، إذ تم تدريب المسعفين على استخدام الدراجة قبل تدشينها، كما تم تزويد هذه الخدمة بكل المعدات الطبية اللازمة لتحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات في مباني المطارات، مع مراعاة تطبيق جميع تعليمات الصحة والسلامة في المطار.

وتابع: «من أهم الخدمات الإسعافية أيضاً في مطارات دبي المسعف المتجوّل، وسيارات الغولف الصغيرة، إضافة إلى السيارات الكبيرة المجهزة بأحدث أجهزة الإسعاف، والمسعفين المدربين».

وذكر أن هذه الخدمات نجحت في تحقيق زمن قياسي للاستجابة للبلاغات بمعدل زمني مدته أربع دقائق فقط، وذلك لنسبة 93% من الحالات.

وأضاف أن عدد المسافرين في عام 2017 بلغ أكثر من 88 مليون مسافر، تمكنت المؤسسة من خدمتهم جميعاً بكفاءة عالية، وحصلت إثر ذلك على شهادة تكريم من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وذلك لحصول مطار دبي الدولي على المركز الأول كأضخم مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين، وكون المؤسسة شريكاً استراتيجياً لمؤسسة مطارات دبي.

ووفقاً لبن دراي فإن مسعفي مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي تعاملوا مع 26 ألفاً و490 بلاغاً في عام 2017، فيما يتكوّن عدد أطقم الإسعاف في المطارات من 145 من المسعفين ومشغلي مركبة الإسعاف، كما توجد خمس سيارات إسعاف مزودة بجميع المعدات الطبية اللازمة، إضافة إلى سيارتي مستجيب للمناوبين خلال اليوم، وتسع سيارات غولف داخل مباني المطار من المغادرين والقادمين.

وأشار إلى خضوع عدد من موظفي المؤسسة في المطارات إلى دورات عدة، منها التعامل مع أصحاب الهمم وكبار السن، مثل دورة لغة الإشارة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، كما تم إخضاع جميع المسعفين ومشغلي المركبات لدورات في إدارة الأزمات والكوارث، كما تم تأهيل مشغلي مركبات الإسعاف لدورات خاصة بالمعدات الطبية والإسعافات الأولية، ويشارك المسعفون ومشغلو المركبات بقسم إسعاف المطارات مع الشركاء الاستراتيجيين في مؤسسة المطارات بالتمارين السنوية، مثل تمرين سقوط طائرة، وتمرين عملية الهجوم الإرهابي في المطار، وتمرين انهيار المباني في مطار دبي ومطار آل مكتوم.

وأكد بن دراي استعداد المؤسسة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد المسافرين وفي تمام الجاهزية للحدث الكبير «إكسبو دبي 2020».

وأشار إلى أن المؤسسة تعاونت مع مؤسسة مطارات دبي وافتتحت مخزن للمعدات الطبية في مطار دبي مبنى (3)، وذلك للحصول على جميع المستلزمات الإسعافية في أسرع وقت، وفي جميع الحالات العادية والطارئة.

إسعاف 11 مسافراً تعرضوا لسكتة قلبية

كشف المدير العام لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة حسن الدراي، أن مسعفي قسم إسعاف المطارات أنقذوا 11 مسافراً تعرضوا لحالات سكتة قلبية، خلال العام الماضي. وأشار إلى أن المؤسسة غطت عدداً من الفعاليات في مباني المطارات، مثل فعالية المسعف المسافر، وفعالية يوم القلب العالمي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، وهيئة الصحة في دبي، وشاركت في فعاليات وطنية عدة.

- من أهم الخدمات

الإسعافية في

مطارات دبي المسعف

المتجوّل وسيارات

الغولف الصغيرة.

- «إسعاف دبي» أدخلت أخيراً خدمة المستجيب المتطور،

الذي مكّن المسعفين من الوصول إلى المرضى بزمن

قياسي، باستخدام دراجة كهربائية قابلة للشحن.

26.5

ألف بلاغ تعامل معها

مسعفو مطاري

دبي وآل مكتوم

الدوليين في 2017.