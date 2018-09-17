حملة للكشف المبكر عن أمراض القلب لدى النساء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مجموعة «ماجد الفطيم»، حملة واسعة للتوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء، تحت شعار: «اضبطي إيقاع قلبك» بهدف نشر وتعزيز التوعية والتثقيف الصحي بهذه الأمراض وتعزيز الصحة العامة للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأكدت مدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة الدكتورة بدرية الحرمي، أهمية الحملة التي ستستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل لتعريف المجتمع المحلي بأهمية الفحص المبكر للوقاية من أمراض القلب وطرق الوقاية منها وتجنب مضاعفاتها السلبية، في ظل الانتشار المتزايد لعوامل الخطورة المسببة للمرض، لافتة إلى أهمية اتباع أنماط الحياة السليمة لتجنب الإصابة بمختلف الأمراض بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية.