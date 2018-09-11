«صحة أبوظبي» تدعو إلى أخذ تطعيم الإنفلونزا

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

دعت دائرة الصحة في أبوظبي سكان الإمارة للحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية قبل فصل الشتاء الذي تزداد فيه حالات الإصابة بهذا النوع من الإنفلونزا.

وقالت الدائرة في بيان صحافي، أمس، إن أخذ التطعيم سنوياً أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، حيث يؤمن تطعيم الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض، ويتم تحديث تطعيم الإنفلونزا سنوياً ليقي ضد الفيروسات الشائعة المسببة للمرض في العام الجاري خلال مدة تصل إلى أسبوعين من الحصول عليه، وقد تم تطعيم نحو 235 ألف شخص في الفترة ما بين الأول من أغسطس 2017 إلى 30 يونيو 2018 في إمارة أبوظبي بتطعيم الإنفلونزا، الأمر الذي يشير إلى زيادة الوعي لدى سكان الإمارة بأهمية التطعيم.

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة في الدائرة، الدكتورة أمنيات الهاجري: «نؤمن بأن الوقاية خير من قنطار علاج، لذا ندعو الجميع إلى الاستفادة من التطعيم الذي تقدمه المراكز الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مجاناً لسكان الإمارة». وأوضحت أنه إلى جانب التطعيم، يتعين على أفراد المجتمع اتخاذ إجراءات وقائية لمنع الإصابة بالفيروس.