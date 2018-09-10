إنقاذ حياة «حاج ترانزيت» تعرّض لسكتتين قلبيتين في مطار دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أنقذ فريق طبي تابع لهيئة الصحة في دبي، مسافراً (باكستاني ــ 82 عاماً) تعرّض لسكتتين قلبيتين، إحداهما خلال وجوده في صالة الترانزيت في مطار دبي دولي، الأسبوع الماضي، تمهيداً للعودة إلى موطنه، بعد أدائه فريضة الحج، فيما تعرض للسكتة القلبية الثانية أثناء نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى راشد، حيث يتلقى فيه العلاج حتى الآن.

وأكد المسؤول الطبي لعيادات مطار دبي، الدكتور عبدالرزاق حسن، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الفريق الطبي وصل إلى المريض خلال ثلاث دقائق من تعرضه للسكتة القلبية الأولى، وعمل على علاجه باستخدام أجهزة الإنعاش القلبي، والصدمات الكهربائية، والأدوية المناسبة، التي أعادت المؤشرات الحيوية لجسده مرة أخرى، في وقت قياسي». وتابع أنه «أثناء نقل المريض عبر سيارة الإسعاف لإكمال علاجه في مستشفى راشد، تعرّض لسكتة قلبية ثانية، وكانت أشد من الأولى، ونجح الفريق الطبي المرافق له في علاجه منها، على الرغم من كبر سنه، وتدهور حالته الصحية».

وأشار إلى أنه «تم إدخال المريض قسم العناية المركزة في مستشفى راشد، وهو يعاني مشكلات قديمة في القلب، وازدادت سوءاً نتيجة الإجهاد الشديد الذي تعرض له خلال رحلة الحج، إضافة إلى كبر سنه»، مشيراً إلى أنه «كان برفقة ابنه، الذي مازال يرافقه داخل المستشفى حتى اليوم، ولن يغادر قبل أن تستقر حالته الصحية بشكل تام، ويتمكن من العودة إلى بلده دون أي معوقات صحية».

وقال عبدالرزاق إن «عيادات مطار دبي تعالج يومياً بين 120 و150 حالة مرضية بين البسيطة والخطرة لمسافرين عبر مطار دبي، إضافة إلى موظفي المطار، ويكون العلاج للحالات الطارئة بالمجان، إذ لا يتطلب أن يكون المريض تحت مظلة التأمين الصحي».

وأوضح أن «هيئة الصحة بدبي لديها خمس عيادات لخدمة المسافرين وموظفي المطار، أربع منها في مطار دبي الدولي، وواحدة في مطار آل مكتوم الدولي، وتضم العيادات كوادر طبية عالية الكفاءة، إضافة إلى طاقم تمريضي مدرب لتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المستويات، وتعمل العيادات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع».