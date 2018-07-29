تطبيق لتنظيم دواء كبار السن في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

دشنت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة تطبيق «منظم الدواء»، الذي يخدم فئة كبار السن، وفقاً للخطة التشغيلية للدائرة لعام 2018، ضمن برنامج متابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وقالت الدائرة، في بيان صحافي، إن «منظم الدواء» يحفظ المعلومات المختلفة لكل دواء على حدة، حسب نوعه وعدد جرعاته وكميته والمدة الزمنية المطلوب تناول الدواء خلالها، ثم يقوم بتنبيه المستخدم خلال أوقات الجرعات المطلوبة.

كما سيتمكن المستخدم من استعراض أدويته حسب فتراتها الزمنية، فمن الممكن، على سبيل المثال، الاطلاع على الأدوية الصباحية أو المسائية أو أدوية بعد الظهر، كما يتيح التطبيق معرفة موعد الجرعة المقبلة، ما يساعد المستخدم على التذكر والاستعداد لتناول الأدوية.

ويهدف ذلك كله إلى مساعدة المستخدم على تفادي أي ارتباك أو لبس قد يحدث نتيجة لكثرة الأدوية وتداخل مواعيدها. ويحتوي التطبيق على خاصية استعراض الملف الطبي للمستخدم ومعلومات عامة عنه.