«أطباء الإمارات» يعالجون 100 ألف لاجئ من الروهينغا

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نجح برنامج «أطباء الإمارات» في علاج ما يزيد على 100 ألف لاجئ من الروهينغا في مستشفى زايد الإنساني الميداني، بمخيم كوكس بازار في بنغلاديش، والتجمعات الجديدة الملحقة به، في إطار حملة زايد الإنسانية العالمية لعلاج الفقراء، وبمبادرة مشتركة من «زايد العطاء»، وجمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأن يكون 2018 «عام زايد».

وأكد الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، الدكتور عادل الشامري، أن المتطوعين في برنامج «أطباء الإمارات» ضربوا نموذجاً مميزاً في مجال العمل الطبي التطوعي، واستطاعوا بعد فترة وجيزة من تشغيل المستشفى الإماراتي الميداني علاج ما يزيد على 100 ألف طفل ومسن، من الذين يعانون أمراضاً مُعدية ومزمنة.