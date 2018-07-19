«صحة دبي» تتعاون مع بريطانيا في علم الجينوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، بأن الهيئة بصدد تفعيل آلية جديدة للتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية البريطانية، خصوصاً في ما يتعلق بعلوم الجينوم وأمراض القلب، بهدف استثمار الخبرات المشتركة وتسخيرها لخدمة المرضى.

جاء ذلك، خلال استقبال القنصل العام البريطاني الجديد في دبي، أندرو جاكسون، بمقر الهيئة، أمس، بحضور مستشار التجارة والاستثمار في وزارة التجارة الدولية لدى السفارة البريطانية في أبوظبي كارن بغالي، وأخصائي الفرص ذات القيمة العالية في السفارة البريطانية في دبي، كلاوس بيتر.

وأكد القطامي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لفتح آفاق رحبة من التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات الصحية العالمية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة لتحقيق استراتيجيتها ورؤيتها الطموحة في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.