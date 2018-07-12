«الصحة» تحذر من مكملات غذائية تستخدم مع التمارين الرياضية

المصدر: دبي - وام

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسعة تعاميم للتحذير من استخدام مكملات غذائية تستخدم مع التمارين الرياضية، وذلك بناء على تحذيرات من هيئة الصحة الكندية نظراً لاحتوائها على مادة دوائية تصرف بوصفة طبية فقط هي مادة «Rauwolfia» أو «Rauvolfia»، التي قد تتسبب في حدوث آثار جانبية مثل الاكتئاب وضيق النفس، ولا يجوز استخدامها من قبل الحوامل أو المرضعات. كما تضمنت التعاميم التحذير من مادة دوائية هي «Yohimbine» التي لا يجوز صرفها إلا تحت إشراف طبي فقط، إذ إنها قد تشكل خطراً كبيراً على المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى أو الكبد. ودعت الوزارة مختلف الجهات المعنية من خلال التعاميم الصادرة إلى ضرورة سحب المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها في حال توافرها، علماً بأن جميع هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث تباع من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على متابعة جميع التحذيرات والتوصيات الواردة من شركات تصنيع الدواء والهيئات العالمية للدواء، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل تحقيق نظم وتدابير الحماية المجتمعية من مخاطر التزييف الدوائي، والحرص على تحقيق الوقاية والسلامة للمرضى والمجتمع.

وتواظب وزارة الصحة ووقاية المجتمع على رصد ومراقبة كل المنتجات الدوائية والصيدلانية والمكملات الغذائية والوسائل الطبية ذات الادعاء الطبي، وتحذير وتنبيه أفراد المجتمع إلى عدم استخدام المنتجات المغشوشة، واتباع الإرشادات التي تقدمها الوزارة لحماية صحة المجتمع.