الطواقم الطبية بـ"دبي الصحية" جنود في ميدان القمة العالمية للحكومات 2025

وسط الحوارات الملهمة التي تملأ أروقة القمة العالمية للحكومات 2025، تقف الطواقم الطبية بـ"دبي الصحية" جنودا في ميدان القمة، عبر عيادات طبية شاملة، تعمل ضمن منظومة متكاملة للرعاية الطبية وفق خطة شاملة، لتكون الخط الأمامي الذي يضمن سلامة آلاف المشاركين من كبار المسؤولين والخبراء والمبتكرين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

"الإمارات اليوم" زارت العيادات التي أعدت خصيصا لتوفير الرعاية الطبية لضيوف القمة، إذ يبلغ عددها 3 عيادات، بواقع عيادتين في مقر الحدث، وثالثة تعمل على مدار 24 ساعة في فندق جميرا مينا السلام لتقديم الرعاية الطبية الفورية على مدار الساعة، إذ عززت دبي "الصحية" العيادات بأكثر من 30 من الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة.

خطة شاملة

في التفاصيل، كشفت "دبي الصحية" لـ"الإمارات اليوم"، عن تفاصيل خطتها الشاملة لتوفير منظومة متكاملة للرعاية الطبية خلال أيام القمة العالمية للحكومات 2025، لضمان راحة وسلامة المشاركين من المتحدثين والضيوف والزوار، إذ تشمل عيادات ميدانية مجهزة في مقر الحدث، إلى جانب توفير أطباء مقيمين على مدار الساعة في الفنادق الرئيسية التي تستضيف المشاركين.

وقال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية"، إن المؤسسة "تحرص على دعم وتأمين الفعاليات الكبرى التي تشهدها إمارة دبي بشكل متواصل كشريك استراتيجي ضمن لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، ومن هذا المنطلق ملتزمون بتوفير رعاية طبية متكاملة لضيوف القمة العالمية للحكومات تضمن راحة وسلامة جميع المشاركين في هذا الحدث العالمي البارز، بما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى".

معايير عالمية

وتابع: "نؤكد التزامنا بتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية تتماشى مع قيم ومبادئ دبي الصحية التي تضع الإنسان ركيزة اهتمامها، كما تعد هذه الخطة جزءاً من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الطبية بما يرسخ مكانة إمارة دبي كمركز عالمي رائد في تقديم الخدمات الصحية".

كوادر طبية وتمريضية

من جهتها قالت الدكتورة سارة كاظم، رئيس طب الطوارئ في "دبي الصحية": "حرصت دبي الصحية على تشغيل عيادتين في مقر الحدث، إحداهما للرجال والأخرى للنساء، بالإضافة إلى عيادة ثالثة في فندق جميرا مينا السلام تعمل يومياً، على مدار 24 ساعة. كما تم تخصيص أطباء مقيمين في فنادق إقامة الضيوف لضمان تقديم الرعاية الطبية الفورية على مدار الساعة، وتم تعزيز العيادات بأكثر من 30 من الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة، لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية بسرعة وجودة عالية، وبما يضمن سلامة الجميع خلال الحدث".

تجهيز مستشفيات

وأضافت: "تم توفير عيادات ميدانية وكوادر طبية متاحة على مدار الساعة، تعمل لمدة 5 أيام متصلة بدءا من وصول الضيوف وحتى نهاية الحدث، كما تم تجهيز مستشفيات دبي الصحية لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة وتعزيز آليات الاستجابة السريعة بالتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لضمان حصول المريض على أفضل خدمة علاجية".