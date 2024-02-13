رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، مختلف جوانب «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، و«الشراكة الاقتصادية الشاملة»، بين دولة الإمارات والهند ومسارات تطويرها، بما يسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى الدولة، ويشارك خلالها في «القمة العالمية للحكومات 2024»، التي تعقد في دبي.

ورحّب سموّه، في بداية اللقاء الذي عقد في أبوظبي، برئيس وزراء الهند، الذي أعرب عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال الزيارة، كما أعرب عن تقديره لدعوة دولة الإمارات للهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات لهذه الدورة.

واستعرض سموّه، وناريندرا مودي، تطوّر شراكة البلدين وما وصلت إليه من تقدم نوعي واستراتيجي، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، التي تعزز أولويات البلدين في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما تبادل سموّه، ورئيس وزراء الهند، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطوّرات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ورؤى البلدين بشأن دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، بهدف تعزيز الاستقرار والتعاون والازدهار في العالم.

وتطرّق اللقاء إلى أهمية القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، كونها توفر منصّة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب الملهمة في تطوير العمل الحكومي، وإيجاد حلول مبتكرة لتحدياته، بجانب تعزيز جهود التنمية الوطنية والاستدامة والجاهزية لبناء مستقبل أفضل.

كما شهد صاحب السموّ رئيس الدولة، وناريندرا مودي، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتوسيع آفاق تعاونهما، خصوصاً في المجالات الحيوية.

شملت الاتفاقيات والمذكرات، المجالات التالية: الاستثمار والتجارة ومشروعات البنية التحتية الرقمية والربط الكهربائي والنقل البحري والموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى الربط الشبكي للتحويلات عبر الحدود وربط منصّات الدفع الفوري، بجانب اتفاق إطاري بشأن تمكين الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وغيرها من المجالات الحيوية.

تبادل المذكرات والاتفاقيات من جانب دولة الإمارات، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، فيما تبادلها من الجانب الهندي وزير الخارجية، فيناي موهان كواترا.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، خلدون خليفة المبارك، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، وسفير الدولة لدى الهند، الدكتور عبدالناصر الشعالي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.