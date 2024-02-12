القرقاوي: نعيش في حقبة بشرية هي الأفضل والأكثر رفاهاً وصحة وفرصاً وأمناً

قال وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن 17 تريليون دولار سنويًا تكلفة النزاعات والصراعات والعنف حول العالم.

وأضاف القرقاوي خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات 2024، “نعيش في عالم تتراجع فيه معدلات الفقر بشكل مستمر، فقد تقلص عدد الدول الفقيرة إلى النصف خلال 20 عاماً فقط، وتمكنا من تقليص معدلات الفقر بنسبة 50% في 25 دولة”.

وتابع: “نعيش في حقبة بشرية هي الأفضل والأكثر رفاهاً وصحة وفرصاً وأمناً"، مشيرا إلى أن الحكومات تحتاج إلى وقفة لترتيب أولوياتها.

وأكد أن التحولات الواضحة في التجارة الدولية تنذر بتراجع العولمة، وقد تكلف ما يصل إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، تتمثل في ارتفاع التضخم ونقص العمالة وتصدع النظام المالي العالمي.

وقال القرقاوي: الذكاء الاصطناعي، سلاحٌ ذو حدّين، حيث أن عدد الفيديوهات المفبركة في 2023 تضاعف 3 مرات عن العام السابق، وانتشر نصف مليون محتوى مفبرك في فضائنا الرقمي في عامنا الأخير، لذلك التضليل الإعلامي، سيكون أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية.

وأشار إلى أن بوصلة الاقتصاد العالمية تتجه شرقاً، إذ أن 50٪ من النمو العالمي يأتي من الصين والهند، مضيفاً أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة النظيفة، وأن الهند صاحبة أكبر عدد في العالم من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.