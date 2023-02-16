الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات من 12 فبراير 2024

وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات، في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، إن القمة ستواصل بتوجيهات ورؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رحلة صناعة المستقبل، ونشر رسالة دولة الإمارات، المرتكزة على الإنسان وضمان غد أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف أن القمة العالمية للحكومات باختتام فعالياتها هذا العام، بدأت مرحلة جديدة، وعقداً جديداً من التأثير الإيجابي، ومن إلهام الحكومات والمجتمعات، لمشاركة الركب العالمي رحلته المتواصلة لاستشراف وتصميم وصناعة المستقبل.

وأكد رئيس القمة العالمية للحكومات أن النجاح الكبير الذي حققته الدورة الحالية للقمة التي استضافت أكثر من 10 آلاف من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية ورؤساء الشركات العالمية ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين وصناع المستقبل، في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، وأكثر من 22 منتدى، غطت كل القطاعات المستقبلية، يمثل دافعاً لبدء مرحلة جديدة تواصل فيها دولة الإمارات توفير منصة تجمع العالم لهدف إنساني سامٍ عنوانه المستقبل.

محمد القرقاوي:

«بتوجيهات محمد بن راشد القمة ستواصل رحلة صناعة المستقبل، ونشر رسالة دولة الإمارات المرتكزة على الإنسان».