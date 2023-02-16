ماسك: الحكومات تحتاج إلى كبح جماح الذكاء الاصطناعي لتنظيمه بأمان

قال الرئيس التنفيذي لشركات «تويتر»، و«سبيس إكس»، و«تيسلا»، إيلون ماسك، إن الحكومات قد تحتاج إلى كبح جماح الذكاء الاصطناعي، للسماح بتنظيمه بأمان، لافتاً إلى أن «الذكاء الاصطناعي شيء يجب أن نكون قلقين بشأنه»، مضيفاً «لقد أظهر (شات جي بي تي) للناس مدى تقدم الذكاء الاصطناعي، لقد تم تطويره لفترة من الوقت، ولم يكن به واجهة مستخدم يمكن لمعظم الناس الوصول إليها».

وشارك وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، في جلسة حوارية مع إيلون ماسك، خلال فعاليات اليوم الأخير من القمة العالمية للحكومات.

وذكر ماسك أن هناك إصدارات أكثر تقدماً يتم طرحها في إطار حديثه عن الذكاء الاصطناعي، مضيفاً «نحن بحاجة إلى تنظيم سلامة الذكاء الاصطناعي بصراحة، لذلك، يجب أن يكون لدينا بعض اللوائح لما هو في الأساس لمصالح الجمهور، لأن التفكير في أي تقنية من المحتمل أن تشكل خطراً على الناس»، مقترحاً الرقابة على الذكاء الاصطناعي، على غرار قطاع الطائرات أو السيارات أو الطب، حيث هناك هيئات تنظيمية تشرف على السلامة العامة على هذه القطاعات.

وأضاف: «قد يحتاج هذا إلى إبطاء الذكاء الاصطناعي قليلاً، لكنني أعتقد أن هذا قد يكون شيئاً جيداً».

وأشار ماسك في حديثه إلى صفقة الاستحواذ على «تويتر»، البالغة 44 مليار دولار، مضيفاً: «أعتقد أنه من المهم جداً وجود ساحة عامة رقمية موثوق بها إلى حد كبير، حيث يعمل الناس للتواصل بأقل قدر من الرقابة التي يسمح بها القانون».

وفي رده على سؤال حول سعي ماسك لشراء منصة جاهزة بدلاً من تطوير واحدة جديدة، قال: «فكرت في إنشاء شيء ما من الصفر، لكنني اعتقدت أن (تويتر) ربما تسرع من التقدم مقابل إنشاء شيء من الصفر لمدة ثلاث إلى خمس سنوات»، مضيفاً: «نحن نشهد سرعة هائلة في مجال التكنولوجيا، حيث أن ثلاث إلى خمس سنوات تستحق الكثير في الواقع».

وذكر ماسك أنه على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تلتزم قوانين الدول الأخرى، وألّا تحاول وضع إبهامها على نطاق يتجاوز قوانين هذه الدول، مشيراً إلى أهمية أن تعكس وسائل التواصل «احتياجات» الناس بشكل أكثر دقة. وأشار إلى «قلقه قليلاً بشأن اتجاه وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، لاسيما (تويتر)».

ولفت إلى أن «تويتر» بالغت في فرض أيديولوجية على العالم، مشيراً إلى أنه حاول تصحيح هذه الآثار، لكي تعكس المنصة قيم شعوب العالم بشكل أكبر، وعدم فرضها من جهة واحدة.

وقال ماسك: «نريد لتطبيق تويتر أن يكون تطبيقاً لكل شيء، يقدم خدمات آلية وتدفق معلومات، وأي شيء رقمي»، مشيراً إلى أن المنصة الاجتماعية تسرع من جهودها الرامية إلى التحقق من الأشخاص والمنظمات لوقف المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة. وأضاف: «لست متأكداً من أنه سينجح أو يكون مثالياً، لكنني متأكد من أنه يسير في اتجاه جيد».

وكشف أنه يهدف إلى العثور على خليفته لقيادة شركة التواصل الاجتماعي «تويتر» في نهاية عام 2023، موضحاً أنه في أواخر 2023 سيكون «الوقت مناسباً» لإيجاد شخص آخر لإدارة «تويتر»، مضيفاً: «أعتقد أنني بحاجة إلى تحقيق الاستقرار، والتأكد من أنها في مكان سليم مالياً».

وقال ماسك إن لديه رؤية طويلة المدى لمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيراً إلى أنه على المنتجات أن تكون مفيدة ومسلية قدر الإمكان، لكن في الوقت نفسه أن تكون مصدراً للحقيقة أيضاً، مشيراً إلى أن «تويتر» تسعى إلى تسريع ذلك.

وأشار إلى الانتقادات التي توجه إليه، فقال: «لابأس من وجود بعض الانتقادات، فأنا أتعرض باستمرار للهجوم على (تويتر)».

وشدد ماسك على ضرورة مراقبة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، واقترح تخفيض عدد سنوات التعليم في المدارس، مشيراً إلى أن التلاميذ بحاجة إلى تطوير التفكير النقدي في المدارس.

وأشار إلى أن 12 عاماً من الدراسة وأربع سنوات من التعليم العالي كثيرة جداً، مضيفاً: «تستغرق وقتاً طويلاً للتأكد من أن هناك نضجاً عاطفياً وعقلياً وجسدياً يحدث بالتزامن مع التعليم».

وأضاف: «لذا فإن 12 عاماً ربما ليست سيئة، وربما لا نحتاج إلى أربع أو خمس أو ست سنوات إضافية في الكلية، حيث أرى أن ذلك ربما يكون مفرطاً».

وأوضح أنه يمكن جعل المدرسة أكثر تشويقاً للطلاب، مع تدريس بعض المواد مثل الرياضيات والهندسة والفيزياء بطرق مقنعة، مشيراً إلى أن التفكير النقدي هو شيء يجب تعليمه للأطفال في سنّ مبكرة نسبياً.

«نريد لتطبيق (تويتر) أن يكون تطبيقاً لكل شيء، ويقدم الخدمات المالية وتدفق المعلومات، وأي شيء رقمي».



«ادعو شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى التزام قوانين الدول الأخرى».



مخلوقات فضائية

استبعد الرئيس التنفيذي لشركات «تويتر»، و«سبيس إكس»، و«تيسلا»، إيلون ماسك، أن تكون الأجسام الغريبة التي تم رصدها أخيراً في أميركا الشمالية تعود لمخلوقات فضائية، مضيفاً: «الشيء المجنون أنني لم أرَ أي دليل على التكنولوجيا الفضائية أو الحياة الفضائية على الإطلاق، وأعتقد أنني سأعرف بسبب (سبيس إكس)». وتابع: «لا أعتقد أن هناك شخصاً يعرف المزيد عن الفضاء».

إيلون ماسك:

«نهاية 2023 الموعد الجديد لإعلان الرئيس التنفيذي الجديد لـ(تويتر)».