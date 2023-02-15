أيلون ماسك.. ينام 6 ساعات فقط ويعمل منذ الاستيقاظ حتى النوم

صرح الرئيس التنفيذي لشركات "تويتر"، و"سبيس إكس"، و"تيسلا"، إيلون ماسك، خلال مشاركته بجلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، إنه يعمل لساعات طويلة تستمر منذ استيقاظه حتى وقت النوم.

وأشار ماسك إلى أنه ينام 6 ساعات فقط في الليل، وأنه يعمل لساعات طويلة تمتد منذ استيقاظه حتى النوم.

وقال ماسك إنه ساعات نومه الست تجعله قادرا على إنجاز الكثير من الأعمال. وأنه بذلك يعمل ساعات أطول من غالبية الأشخاص.

وفي هذا السياق أفاد ماسك بأنه يعلم أن ساعات العمل الطويلة هذه ليست مفيدة ومناسبة للجميع، وبأنه يتمنى أن يعمل لساعات أقل من ذلك.