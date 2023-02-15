«بن طوق»: يجب أن نمنح الاقتصاد العالمي قسطاً من الراحة

شدد مسؤولون مشاركون في جلسة «نهاية العولمة أم بداية جديدة لها»، خلال فعاليات القمة الحكومية على ضرورة منح الاقتصاد العالمي قسطاً من الراحة، لافتين إلى أهمية دعم سياسات النمو الاقتصادي كأولوية لمعالجة التحديات، مشيرين إلى أن الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى به في ظل التحديات الاقتصادية العالمية إثر جائحة، بسبب قدرتها على إيجاد السياسات السريعة والمرنة لدفع حركة النمو الاقتصادي.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن المنطقة تسجل أعلى معدل بطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه مع نمو اقتصادات المنطقة سينعكس ذلك على زيادة الفرص الوظيفية، لكن مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا لابد من ترقية المهارات في سوق العمل.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى به في ظل التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك الجائحة، مشيراً إلى أن الحكومة كانت قادرة على إيجاد السياسات السريعة والمرنة لكي تقوم بإنعاش الاقتصاد.

وقال: «لقد عانى الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية ورأينا تباطؤاً، في النمو، فالجائحة قضت على جزء كبير من النمو الاقتصادي الذي يحقق، وشهدت أسعار النفط تقلبات مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة»، لافتاً إلى أن العالم لا يحتاج إلى الانقسام بل المزيد من العمل المشترك.

وبين أنه في ظل التحديات والأزمات يجب أن نمنح الاقتصاد العالمي قسطاً من الراحة بعيداً عن التوترات العالمية وإعطاء أولوية لبعض المسائل المهمة بما في ذلك إيجاد فرص العمل، لافتاً إلى أن الإمارات تتطلع إلى حوار منفتح مع جميع الدول والاقتصادات في إطار إيجاد حلول مشتركة للتحديات.

وتابع أن «دولة الإمارات تقع في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لدينا مراكز مالية قوية. بنوكنا هي من بين أكثر البنوك سيولة، ولديها ميزانيات قوية للغاية، وهي تعمل على جميع الأنظمة».

إلى ذلك، قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا: «نواجه قوى تسعى إلى التقسيم وتكتلات تعمل بشكل منعزل»، مشيرة إلى أن الصندوق أجرى دراسة عن تكاليف ذلك على الاقتصاد العالمي، وأتت النتائج مرعبة للغاية، موضحة أنه مع زيادة حالة الانقسام والحواجز التجارية والاقتصادية فإن ذلك قد يكلفنا خسارة ما بين 0.2% و7% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل حجم اقتصاد اليابان وألمانيا معاً.

وأضافت أن «الاقتصاد العالمي سيتباطأ خلال العام الجاري مقارنة بمعدلات النمو في العام السابق، إذ إنه لايزال يمر بمرحلة صعبة جداً، لكن قد نشهد نقطة تحول مع تراجع معدلات التضخم أخيراً».

وقالت: «نرى النور في نهاية النفق، فالنمو العالمي بدأ يخرج من عنق الزجاجة، لكن ما يخيفنا هو الأحداث المجهولة وغير المتوقعة، وعلينا مد الجسور بدلاً من نسفها».

وأشارت إلى أننا نعيش في «عالم أكثر عرضة للصدمات»، لافتة إلى أنه علينا جميعاً تغيير طريقة تفكيرنا لنكون أكثر مرونة وأكثر توجهاً نحو بناء المرونة على جميع المستويات، حتى نتمكن من التعامل مع الصدمات بشكل أفضل.

وذكرت «الصندوق عمل مع أوكرانيا لسنوات طويلة ومع بدء الحرب تواصلنا مع البنك المركزي ووزارة المالية وفرنا لهم النصائح مباشرة، وقدم صندوق النقد لأوكرانيا مساعدات مالية طارئة بـ2.7 مليار دولار منذ بدء الحرب».

وأضافت: «نساعد أوكرانيا أيضاً على توفير الخدمات الأساسية وأجور التقاعد والرواتب»، مشيرة إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدات مالية خارجية تراوح بين 40 و48 مليار دولار هذا العام حتى يستمر اقتصادها بالعمل.

وشددت على أهمية القمة العالمية للحكومات والدور الكبير لدولة الإمارات لتنظيمها هذا الحدث المهم الذي يناقش التحديات الحالية والمستقبلية المتوقعة وإيجاد حلول لها.

إلى ذلك، أفاد عميد معهد باريس للشؤون الدولية، غسان سلامة، إلى حالة التقسيم وتأثيرها في حالة الاقتصاد، موضحاً أن المشكلات والتحديات الاقتصادية في عصرنا الحالي قد تعود إلى أكثر من عامل، فالأمر يحدث في الاتجاهين إذ إن بعض السياسات الاقتصادية السيئة تتسبب في توترات في بلدان عدة.

وبين أن الخصخصة كما حدثت في بلدان كثيرة أدت إلى إحباط شديد في المجتمعات، وفي الكثير من الأوقات لاحظنا في السنوات الـ20 الماضية أن الليبرالية أو التحرر أدى إلى إنشاء شبكات انكفائية تكنوقراطية في بلدان كثيرة.

وأوضح إذا لم نقاوم قوى التقسيم في عالمنا سنكون أكثر فقراً وأقل أماناً، مشيراً إلى أن الإنفاق العسكري يتزايد ما يعني إنفاق أموال أقل على التعليم والبينة التحتية والصحة، مضيفاً «نحن بحاجة لبعضنا بعضاً وأن نكتشف كيف يمكننا العمل معاً، لافتاً إلى أهمية دعم سياسات النمو الاقتصادي كأولوية لمعالجة التحديات».

وأوضح أن الاقتصاد العالمي تضاعف ثلاث مرات، واستفادت مختلف الأسواق والدول، وأدى ذلك إلى خروج 1.3 مليار نسمة من خط الفقر.

السياسات المرنة ودعم النمو الاقتصادي أولوية لمعالجة التحديات.