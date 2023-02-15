نجلاء بودن: لا سلم ولا أمن دون حضور المرأة الراسخ

قالت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، إن التغيرات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية والمناخية التي تفرض نفسها اليوم على المجتمعات والحكومات، زادت من أهمية قيام المرأة بدورها الفعال في وضع الحلول والخطط لمواجهة التحديات التي نتجت عن هذه التغييرات، مؤكدة أنه لا سلم ولا أمن من دون حضور المرأة الراسخ ومن دون مشاركتها في العملية التنموية والسياسية، وإن ما تحقق من إنجازات في ملف تمكين المرأة إقليمياً ودولياً لا ينفي أن الطريق لايزال مليئاً بالتحديات.

وأكدت رمضان في كلمتها في جلسة ضمن منتدى المرأة في الحكومة، على الدور القيادي للمرأة ووجوب انخراطها الفعال في بلورة السياسات العامة والحلول المستقبلية الذي يعد شرطاً جوهرياً في نجاح عملية الإدارة والتطوير، مشيرة إلى أنه بالرغم من تحقيق تونس عدداً من النجاحات في مجال دعم وتمكين المرأة إلا أنه لايزال تمثيل المرأة ضعيفاً في المجال السياسي.