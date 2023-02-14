الرئيس المصري يغادر البلاد بعد المشاركة في القمة العالمية للحكومات

غادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، صباح اليوم (الثلاثاء)، البلاد في ختام زيارة عمل ترأّس خلالها وفد مصر، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2023، حيث كان في مقدمة مودّعي فخامته في مطار دبي الدولي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

كما كان في وداع فخامته، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام.