الرئيس المصري يكرّم الفائزين بالجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كرّم رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، الفائزين بالجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023.

وخلال التكريم الذي حضره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين الثلاثة بالجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، حيث سلم الجائزة الذهبية لفريق تطبيق «BlockBill» من جمهورية الهند، والجائزة الفضية لتطبيق «Don’t Waste» من جمهورية أوزبكستان، والجائزة البرونزية لتطبيق «Farmit» من جمهورية صربيا.

وفاز بالجائزة الذهبية تطبيق «BlockBill» الذي عمل على تطويره فريق من المعهد الهندي للتكنولوجيا في اندوري بجمهورية الهند، ويدعم التطبيق الاتجاه العالمي للاقتصاد الرقمي، حيث يتيح التطبيق تسجيل المعاملات بين تجار التجزئة وعملائهم معتمداً على تقنية البلوك تشين وإصدار فواتير رقمية للمعاملات.

أما تطبيق «Don’t Waste» الفائز بالجائزة الفضية، فقد عمل على تطويره فريق من جامعة «إن ها» في طشقند بجمهورية أوزبكستان، ويشجع التطبيق على التخلص من الفائض من جميع أنواع الطعام بشكل مسؤول، ويُمكن المستخدمين من التبرع به أو بيعه، كما يتيح التطبيق التبرع بالأطعمة منتهية الصلاحية للمزارعين المحليين لاستخدامها كسماد، وتكافئ المنصة مستخدميها بنظام النقاط لتشجيعهم على الاستمرارية في التبرع واستخدام التطبيق.

أما تطبيق «Farmit» الفائز بالجائزة البرونزية، فعمل على تطويره فريق من جامعة بلغراد في جمهورية صربيا، ويتيح التطبيق للسكان دعم المزارعين المحليين عن طريق طلب ومتابعة نمو الخضروات والفاكهة، ويسمح للمستخدمين بمتابعة النمو عن بُعد ومراقبة مجموعة متنوعة من محاصيل الخضراوات، وعند الحصاد، يمكن للمستخدمين اختيار توصيل الخضراوات لهم أو التبرع بها.

حضر التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

واحتفت الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية في نسختها الثامنة بطلاب الجامعات الحكومية والخاصة في جميع دول العالم، ضمن توجهاتها لتشجيع الدور الريادي للجامعات والشباب المبدعين في ابتكار حلول للتحديات المحلية والعالمية.

وتهدف الجائزة إلى إبراز الحلول التي توظف التكنولوجيا الحديثة بشكل مبتكر، والتي تنعكس بآثار إيجابية على فئات واسعة من المجتمعات، والتي تكون قابلة للتطبيق خارج الحدود.

مشاركة

شارك في الجائزة في دورتها الحالية أكثر من 1000 فريق من 62 دولة، وعملت لجنة تضم نخبة من الخبراء العالميين على تقييم المشاركات وصولاً إلى وضع قائمة مختصرة تضم 45 فريقاً مرشحاً للمرحلة النهائية التي اختير منها ثلاثة فائزين.