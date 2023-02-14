الطفلة الإماراتية سارة شرف.. أصغر مشاركة في القمة العالمية للحكومات

جذبت الطفلة الإماراتية سارة خالد شرف، الأنظار إليها خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث وقف الحضور في جلسة منتدى أهداف التنمية المستدامة، التي شارك فيها عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول، وصفّقوا لها.

وألقت سارة، البالغة من العمر 10 سنوات، كلمة في افتتاح الجلسة، تحدثت خلالها عن «التنمية المستدامة»، التي تتلخص أهدافها الرئيسة في الحماية من الفقر، وإنقاذ المناخ، وتوفير حياة أفضل للأفراد، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 250 مليون طفل حول العالم لا يمكنهم الوصول إلى المدارس، ولا يعرفون شيئاً عن أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: «يوجد نحو 700 مليون طفل حول العالم يعيشون في فقر مدقع»، مشيرة إلى أن أثر التغير المناخي يزداد، والكوارث الطبيعية باتت تحدث بشكل متواتر.

وتابعت: «أنا فخورة لكوني جزءاً من أمة ستستضيف (كوب 28) في نهاية نوفمبر المقبل؛ فالإمارات العربية المتحدة عقدت العزم على مبادرات نحو التغير المناخي»، مضيفة: «جيلي لن يكون له مستقبل لامع، إلّا إذا عملنا الآن».

وأكدت أن التغيير يمكن أن يكون صعباً، لكن كل خطوة نقوم بها تُحدث فارقاً، وكل خطوة نحو التنمية المستدامة هي خطوة نحو الطريق الصحيح، لافتة إلى أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق إلا إذا اتخذنا فيها القرارات وقمنا بتنفيذها.

وعقب الكلمة وقف الجميع تصفيقاً للطفلة سارة. وقالت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش: «ماذا يمكن أن أقول بعد ما قالته سارة.. لقد لخصت كل شيء».

وقالت سارة لـ«الإمارات اليوم»، إن مشاركتها في القمة جاءت من خلال مدرستها، حيث وضعت المدرسة مجموعة من أهداف التنمية المستدامة لتدريسها للطلبة، وبناءً عليه تم ترشيحها من المدرسة للمشاركة.

وعن قدرتها على الحديث أمام قادة ومسؤولين، قالت: «منذ صغري كان والداي يحفزانني على التحدث دون خوف، سواء في المدرسة أو في أي مكان، وهذا الأمر خلق لدي ثقة كبيرة في نفسي».

وعن اهتماماتها، قالت: «بدأت ممارسة رياضة الآيكيدو للدفاع عن النفس، والسباحة. كما أحب قراءة الكتب، واعتدت قراءة كتابين في الشهر على أقل تقدير».