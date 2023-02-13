«النقد الدولي»: الاقتصاد العالمي يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن النمو في الاقتصاد العالمي قد يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي، فبعدما ارتفع النمو بنسبة 3.4% في العام الماضي، نراه يتراجع حالياً إلى 2.9% خلال عام 2023، ليسجل تحسناً طفيفاً في عام 2024، حيث يصل إلى 3.1%، فيما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في عام 2023.

وأضافت خلال فعاليات الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2023، إنه وعلى الجانب الإيجابي، نشهد حالياً تراجع التضخم من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% هذا العام، و4.3% في عام 2024، وإن كان سيظل متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان، ومن العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتابعت: «بينما تبدو الصورة واعدة، لاتزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر، فمن الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين، وقد يظل التضخم متجاوزاً للتوقعات، ما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي، الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية، وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا، مخلّفة اقتصاداً عالمياً أكثر تفككاً».

وأوضحت أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يُتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً من 5.4% في عام 2022 إلى 3.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في عام 2024، مشيرة إلى أن الدين العام يمثل مصدر قلق كبير، حيث تواجه اقتصادات عدة في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.

وللعام الرابع على التوالي، نتوقع أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10%، وهو ما يزيد على المتوسط العالمي، وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل في المنطقة، يعكس ذلك التداعيات الممتدة لارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الصرف في بعض الحالات. وحسب توقعاتنا، يتراجع التضخم تدريجياً مع استقرار أسعار السلع الأولية، وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة. ونتوقع استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.

وبيّنت أن هناك مخاطر عدة تستدعي القلق في المنطقة أيضاً، فالحرب الروسية في أوكرانيا، والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر.