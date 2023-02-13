وزراء: الإمارات تلعب دوراً في توحيد وبناء الشباب العربي

أكد وزراء شباب عرب، أن الإمارات تلعب دوراً كبيراً في توحيد الشباب العربي، من خلال مبادراتها وبرامجها الخلاقة، كما تشارك في بناء قدراته وتوجيه مساراته.

واستعرض الوزراء خلال جلسة «اجتماع وزراء الشباب العرب»، التي عقدت ضمن فعاليات النسخة الثانية من «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» خلال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، تجارب مميزة، مختلفة للحكومات في دعم الشباب، والتواصل معهم، وتذليل التحديات التي تواجههم.

وأكد الوزراء المشاركون في الجلسة ضرورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، التي تضيء طريقاً نحو مستقبل أفضل للشباب العربي، وتذليل العقبات والقيود والتحديات أمام هذه الفئة التي تمثل حاضر هذه الدول ومستقبلها.

وشددوا على تواصل الحكومات مع الشباب بلغتهم العصرية الحديثة، وتشجيع الأجيال على التواصل وبناء الثقة، وإيجاد صيغة مشتركة تحقق هذه الأهداف في أسرع وقت.

وعرض فيديو يجمع آراء شباب عربي من دول مختلفة، حول رؤيتهم الخاصة بالشباب العربي، أكدوا فيه أن الشباب العربي يستطيع أن يترك بصمة للأجيال المقبلة، من خلال الروابط المشتركة التي تجمعهم، خصوصاً من حيث الهوية واللغة، كما أن الشباب العربي نجح في إيصال صوته للعالم من خلال الكثير من النماذج المشرفة في مختلف التخصصات العلمية والرياضية والفنية.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل انعقاده كأولى الفعاليات الإقليمية مع إعلان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العام الجاري 2023 «عام الشباب العربي»، لتشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية الهادفة، وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية، فضلاً عن معرفة واقع الشباب العربي، وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكياته وتطلعاته ورؤيته.

وتأتي النسخة الثانية من «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة التأسيسية للاجتماع الذي نظمه مركز الشباب العربي عام 2022، بحضور أكثر من 100 من ممثلي قيادات الشباب العربي في 22 دولة عربية، وبمشاركة 15 من وزراء الشباب العرب ونحو 30 من رؤساء مؤسسات تمكين الشباب في الدول العربية.