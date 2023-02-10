منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي يبحث آفاق القطاع وتحدياته

تستضيف القمة العالمية للحكومات 2023 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، وللمرة الأولى، منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي الذي يناقش سبل تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمجتمع، وآفاق هذا القطاع الحيوي وتحدياته في واقع إعلامي يتطور بسرعة، وعالم يمر بمتغيرات كبيرة.

ويجمع المنتدى نخبة من أبرز المسؤولين عن قطاع الإعلام الحكومي في الدول العربية، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين العرب والأجانب، لمناقشة سبل تطوير الإعلام الحكومي لنقل الرسائل الاستراتيجية للحكومات عبر قنوات إعلامية مبتكرة ومتنوعة، تساعده على تأدية رسالته وإنجاز أهدافه.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، سعيد العطر: «يأتي منتدى مستقبل الإعلام الحكومي في وقت يتعاظم فيه دور قطاع الاتصال الحكومي في ظل ثورة التقنيات التي وضعت العالم أمام حقائق لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «هذا الأمر يضع الإعلام الحكومي أمام اختبار عليه اجتيازه بنجاح، كونه من ركائز صنع القرار الحكومي في الدول، ويتولى إيصال الرسائل الإعلامية والمشاركة في بناء الكوادر المتخصصة، وتطوير آليات التواصل والتخطيط الإعلامي الفعال».

ويناقش منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي سبل تحسين الأداء وكفاءة العمل، وترسيخ التفاعل بين الجهات الحكومية والمجتمع، حيث يعتبر شرياناً رئيساً في العمل الحكومي، ومن ركائز قوة الأداء التي يقوم على أساسها في خدمة المجتمع، وإحداث أثر إيجابي، والوصول إلى كافة فئات المجتمع ومعرفة تطلعاتهم، بما يضمن وصول الرسائل والتوجهات الحكومية بشكل مرن يسهم في ترسيخ الثقة والسمعة الحكومية.