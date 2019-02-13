محمد بن راشد يكرِّم الفائز بتحدي الجامعات العالمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فريق كلية «تاك» للأعمال في جامعة دارتموث بالولايات المتحدة الأميركية، الذي فاز بتحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل في الدورة الثالثة، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة السنوية السابعة من القمة العالمية للحكومات.

وفاز المشروع الذي قدمه خريجو الكلية لتميزهم من بين 109 طلاب من 19 جامعة من أفضل جامعات العالم تصنيفاً من جميع قارات العالم، عبر تقديم خطة إعادة إعمار عشرية متكاملة لدولة متخيلة عانت النزاعات والحروب.

ورصد السيناريو المتخيل لتحدي هذا العام مبلغ 100 مليار دولار وضعها في تصرف الطلبة المتنافسين، الذين طلب منهم وضع خطة إعادة الإعمار خلال الأيام الثلاثة للقمة، حيث عرض كل فريق مشروعه في يومها الختامي.

وتنوّعت الخطط التي قدمها خريجو الجامعات المتنافسة، فمنها ما ركّز على إعادة بناء الثقة بين مواطني الدولة المتخيلة والمؤسسات الحكومية فيها، ومنها ما تخصص في تعزيز الأمن الغذائي للدولة أو تأليف لجان متعددة، بحسب اختصاصها للعمل على إنجاز خطة إعادة الإعمار، أو تطوير البنية التحتية وإنعاش الحركة التجارية، أو الاستثمار في بناء وإعادة تأهيل القدرات البشرية، أو إنشاء المناطق الحرة، أو بناء نماذج حوكمة عملية لإعادة الإعمار.

وشهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تكريم الفائزين بجائزة هاكاثون الحكومات، ضمن جائزة تكنولوجيا الحكومات، في ختام فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات.

وكرّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشركة الفائزة بالجائزة الكبرى وقيمتها 100 ألف دولار، حيث فازت بالجائزة الكبرى شركة «ميد أوف إير» بعدما تنافست خمس شركات تكنولوجية ناشئة في المراحل الخمس التي مر بها الهاكاثون في مدن: نيودلهي، سانتياغو، واشنطن، برلين، ولندن، ومشاركة أكثر من 800 شخص، بهدف تعزيز المنافسة بين الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتقنيات الناشئة، للوصول إلى أفضل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.

كما شهد سموّه، تكريم الفائزين في جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، حيث كرّم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الفائزين، وذلك ضمن جائزة تكنولوجيا الحكومات، في ختام فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات.